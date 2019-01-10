«У пассажира случился гипертонический криз»: самолет из Красноярска экстренно сел на Урале

Самолет Красноярск – Москва совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за приступа одного из пассажиров. О ЧП сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу:

- Незапланированная посадка борта оказалась необходима, потому что 34-летнему мужчине неожиданно стало плохо. У него произошел гипертонический криз.

Чтобы не рисковать здоровьем человека, было принято решение пойти на экстренную посадку. Самолет приземлился в аэропорту Нижневартовска, и прямо с борта мужчину увезли в больницу.

Вскоре воздушное судно продолжило свой рейс. С задержкой в полтора часа оно село в Москве.

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Экстренную посадку в аэропорту Красноярска совершил «Боинг 767-300». ЧП случилось сегодня днем, 3 января, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе воздушной гавани. (Подробности).