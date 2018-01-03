«Булки рядом с мусором»: опасное соседство у первого в Красноярске McDonald’s шокировало соцсети

Контейнеры ломятся от мешков с мусором, а в шаге от них бодро высятся лотки с булочками для гамбургеров. Такими фото поделился в своем фейсбуке депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

- Все побежали, и мы побежали, - пишет он. – Заехали на Взлетную в McDonald’s. Во-первых, у входа несколько дней мусор не вывозят. А со стороны автораздачи - под снегом в поддонах булки для фирменных гамбургеров.

Причем это первый McDonald’s в Красноярске. Такая же история наблюдается и со вторым, открывшимся 31 декабря на Перенсона. Горы коробок с отходами, и тут же ящики с булочками.

Такая же картина и у второго, открывшегося на Перенсона, ресторана. Фото: Олег РОВДА.

- Выглядит, мягко говоря, неаппетитно, – комментируют горожане. – Сейчас крысы набегут, полетят голуби, все растащат. Видимо, всемирно известная сеть оказалась не готова к мусорной реформе в Красноярске.

Напомним, с нового года тарифы на вывоз отходов в городе заметно выросли. Отвечают за все две компании – одна на лево-, другая на правобережье. Правда, по наблюдениям красноярцев, с вывозом мусора дела обстоят не ахти. В комментариях к посту приводят десятки адресов дворов, где за праздники выросли целые горы отходов.

Что касается McDonald’s в Красноярске, ситуацию прояснил ресторатор Владимир Владимиров, он знаком с положением дел:

- В связи с мусорной реформой одна компания по какой-то причине прекратила работу. Эта фирма вывозила мусор. Они не предупредили, и нам (заведению Владимирова . – прим.ред.) пришлось вызывать частников и вывозить мусор. В McDonald’s не знали об этом и проворонили. Только на следующей недели будет работать новая фирма, и они заключат договор. McDonald’s - ведущая мировая сеть фастфуд. Контроль качества там на очень высоком уровне. А вот на это они не рассчитывали.

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Мусорная реформа в Красноярске 2019: с 1 января за вывоз отходов придется платить больше

С 1 января 2019 года в Красноярске вывозить твердые бытовые отходы будут по новой схеме. И платить за услугу, соответственно, горожане станут по другому. Реформа проводится по всей стране. К ней готовились несколько лет. Основная задача: взять под строгий контроль сбор, вывоз, переработку и утилизацию мусора. Она должна избавить территорию от стихийных свалок и уменьшить вред, которые они наносят.

Этот тему продвигали экологи и местные власти, а также предприниматели, которые хотели бы делать бизнес на переработке отходов. Что получат от этой реформы Красноярск и его жители, как это отразится в платежной квитанции, давайте разберемся. (Подробности).