«Обнаружились проблемы с двигателем»: самолет со 148 пассажирами аварийно сел в Красноярске

Экстренную посадку в аэропорту Красноярска совершил «Боинг 767-300». ЧП случилось сегодня днем, 3 января, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе воздушной гавани.

По данным представителей западносибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Благовещенска в Москву. На его борту находились 158 человек, 10 из которых – члены экипажа.

Внезапно на судне сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей. Тогда командир принял решение: надо садиться в Красноярске.

Посадка прошла без осложнений. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всех пообещали отправить в Москву другим рейсом. Тем не менее проверкой ЧП занялась транспортная прокуратура.