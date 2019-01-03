2019-01-03T12:13:17+03:00
Происшествия

«Обнаружились проблемы с двигателем»: самолет со 148 пассажирами аварийно сел в Красноярске

Посадка прошла без ЧП
Ася ЖУКОВА
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Самолет со 148 пассажирами аварийно сел в Красноярске.Самолет со 148 пассажирами аварийно сел в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Экстренную посадку в аэропорту Красноярска совершил «Боинг 767-300». ЧП случилось сегодня днем, 3 января, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе воздушной гавани.

По данным представителей западносибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Благовещенска в Москву. На его борту находились 158 человек, 10 из которых – члены экипажа.

Внезапно на судне сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей. Тогда командир принял решение: надо садиться в Красноярске.

Посадка прошла без осложнений. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всех пообещали отправить в Москву другим рейсом. Тем не менее проверкой ЧП занялась транспортная прокуратура.

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