Друг вернулся! Пропавшая собака-спасатель, помогающая в поисках людей, нашлась в Красноярске

Бело-рыжая красавица с разноцветными глазами… Вчера, 2 января, снимки этой собаки облетели почти все СМИ Красноярска. Ведь пропал не обычный домашний питомец.

- Это моя собака, спасатель, - поделилась на своей странице руководитель кинологического добровольного объединения «Рядом!» Анастасия Целищева. – Ей три года. Доброжелательная и контактная. Очень просим вернуть за вознаграждение!

Вот уже несколько лет девочка (ее имя и породу не называем намеренно – чтобы не привлекать лишнее внимание – прим.ред.) помогает спасать людей. Ищет их под завалами, в тайге, горах. Задача таких собак – зачистка территории. Там, где человек может пройти мимо, элементарно не заметить, она не пропустит ни за что.

Такие собаки незаменимы при поисках пропавших. Фото: Анастасия ЦЕЛИЩЕВА.

Благодаря псу из отряда «Рядом!», например, прошлым летом нашли пропавшую в районе Маганска беспомощную старушку. Ее всю ночь искали полицейские, волонтеры, но результатов не было. А специально обученный пес-поисковик вмиг взял след. Оказалось, бабушка забрела в глухую чащобу. Если бы не четвероногий спасатель, могла бы случиться трагедия. Но тут собака-поисковик потерялась сама.

- В первый день нового года мы с сыновьями собирались на горку, - вспоминает Анастасия. – Потом оказалось, она выскочила за детьми в подъезд. Мы не заметили – собирались в суматохе. Живем на первом этаже. Я была абсолютно уверена: наша девочка дома. Вечером вернулись, а ее нет.

Обыскали всю округу, подъезды – никаких следов. Начали распространять ориентировки в соцсетях: «Помогите! Пропала собака-спасатель». И... сработало. Спустя несколько часов «потеряшку» нашел сосед.

По словам мужчины, обнаружил ее в собственном подъезде. Знает, кто хозяева собаки, так что привел точно по адресу.

- Она у нас спортивного телосложения, а тут показалась такой худой, - делится Анастасия. – Видимо, не ела и даже не пила. Почему-то была без адресника и ошейника. Вообще-то она спокойная. Даже молчаливая. А здесь была вне себя, от радости визжала. Ее обнимала вся семья. Сегодня мы с ней уже погуляли. Теперь планируем заказать новый адресник. Хочу обратиться ко всем владельцам собак: чтобы с вашим питомцем не случилось подобное ЧП, время от времени проверяйте: читаются ли на адреснике ваши координаты – телефон, улица, дом, квартира. Часто именно благодаря им пропавшие собаки возвращаются домой.