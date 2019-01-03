В первый день Нового года девушка уехала на горнолыжную базу и заблудилась

В Красноярском крае девушка уехала на горнолыжную базу и пропала. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», ЧП случилось в первый день нового года.

База «Хутор Экстрим» находится у деревни Быстрая. Это в 5 километрах от Минусинска и в 35 от Абакана. Здесь есть трассы для спуска на горных лыжах, сноуборде и «плюшках». Среди райдеров (профессиональных и не очень) она довольно популярна.

Сюда и отправилась Ольга М. *, чтобы покататься. Погода хорошая - на улице около минус 20. Впереди – зимние праздники. Однако не рассчитала, сбилась с дороги. Как назло, отключился телефон. Когда с девушкой пропала связь, близкие забили тревогу. Позвонили в дежурную часть. А полицейские обратились за помощью к спасателям.

- Был выезд по заявке МО МВД для проведения работ по поиску гражданки, которая уехала на горнолыжную базу и заблудилась, - рассказывают в КГКУ. – В ходе поисков женщина была найдена.

Сейчас с ней все в порядке.

Всего же за минувшие сутки спасатели выполнили два выезда. Еще один – в поселок Береть (Березовский район). Там на территории одной из баз отдыха пострадал мужчина. Катался на снегоходе и налетел на препятствие. В итоге получил открытый перелом ноги и другие травмы. Спасатели эвакуировали его в больницу Красноярска.

И последний случай: сотрудники поста МЧС помогли туристу в заповеднике «Столбы». Тот поднялся на первый Столб, а сам слезть не смог. Снимать его пришлось спасателям…

(*имя девушки изменено)