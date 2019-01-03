2019-01-03T06:14:54+03:00
Происшествия

В первый день Нового года девушка уехала на горнолыжную базу и заблудилась

Вместо покатушек ее ждало совсем другое
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В первый день Нового года девушка уехала на горнолыжную базу и заблудилась. Фото: Instagram базы «Хутор Экстрим».В первый день Нового года девушка уехала на горнолыжную базу и заблудилась. Фото: Instagram базы «Хутор Экстрим».
Изменить размер текста:

В Красноярском крае девушка уехала на горнолыжную базу и пропала. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», ЧП случилось в первый день нового года.

База «Хутор Экстрим» находится у деревни Быстрая. Это в 5 километрах от Минусинска и в 35 от Абакана. Здесь есть трассы для спуска на горных лыжах, сноуборде и «плюшках». Среди райдеров (профессиональных и не очень) она довольно популярна.

Сюда и отправилась Ольга М. *, чтобы покататься. Погода хорошая - на улице около минус 20. Впереди – зимние праздники. Однако не рассчитала, сбилась с дороги. Как назло, отключился телефон. Когда с девушкой пропала связь, близкие забили тревогу. Позвонили в дежурную часть. А полицейские обратились за помощью к спасателям.

- Был выезд по заявке МО МВД для проведения работ по поиску гражданки, которая уехала на горнолыжную базу и заблудилась, - рассказывают в КГКУ. – В ходе поисков женщина была найдена.

Сейчас с ней все в порядке.

Всего же за минувшие сутки спасатели выполнили два выезда. Еще один – в поселок Береть (Березовский район). Там на территории одной из баз отдыха пострадал мужчина. Катался на снегоходе и налетел на препятствие. В итоге получил открытый перелом ноги и другие травмы. Спасатели эвакуировали его в больницу Красноярска.

И последний случай: сотрудники поста МЧС помогли туристу в заповеднике «Столбы». Тот поднялся на первый Столб, а сам слезть не смог. Снимать его пришлось спасателям…

(*имя девушки изменено)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!»
Со снегоходами, зажигалками, сотовыми, рацией, и запасом еды: корреспондент «КП» побывал в поселке, где месяц назад загадочно исчезли четверо опытных и хорошо экипированных туристов
Новости 24
Морозы под -30 возвращаются в Красноярск
Кольцо с руки жительницы Красноярского края пришлось снимать спасателям
Верните друга! В Красноярске пропала собака-спасатель, помогающая в поисках людей
ФСБ предложила на время Универсиады запретить продажу оружия и митинги в Красноярске
Мэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожан
Краевые власти собираются поставить на контроль работу регоператоров по вывозу мусора
Из-за аварии жители «Энергетиков» на весь день остались без холодной воды
В Красноярске самая высокая елка: регионы померились новогодними деревьями
ГИБДД просит красноярских родителей «отрепетировать» с детьми безопасную дорогу к елкам
В Красноярске полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в новогоднюю ночь
«Он был огромный»: в Туве застрелили волка, который искал пищу в мусорных баках
Спасатели выручили двух красноярцев, получивших травмы в первый день года
Водитель ВАЗ тяжело пострадал в ДТП на выезде из Красноярска
Под Красноярском иномарки после ДТП раскидало по дороге
В Красноярске за час до Нового года насквозь затопило многоэтажку
Красноярцев разбудили взрывы: в городе под утро сгорел склад с литиевыми аккумуляторами
Инспекторы ДПС все новогодние праздники будут ловить родителей без детских автокресел
Конкурс снеговиков и куклы-обереги: красноярцев приглашают в новогодние праздники на мастер-классы
Красноярцев возмутило жестокое обращение прокатчиков с лошадью на новогоднем празднике на Татышеве
В Хакасии тушили пожар по повышенному рангу сложности
Во время новогодних праздников красноярские инспекторы ГИБДД ужесточат контроль перевозки детей
Более трехсот красноярцев совершили забег обещаний в 20-градусный мороз
В Красноярске неизвестные подожгли фейерверками нарядную дворовую елку
В Красноярске разыскивают хозяина болонки, которая едва не погибла от укусов бездомных псов
В Красноярске на острове Отдыха в новогоднюю ночь столкнулись УАЗ и Honda
Из-за метели ограничено движение на трассе Дудинка – Алыкель - Норильск
Красноярские волейболистки преподнесли болельщикам новогодний подарок