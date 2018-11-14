2018-12-29T11:47:32+03:00
Общество

Универсиада без ЧП

Депутаты Законодательного собрания обсудили вопросы безопасности во время проведения международного соревнования.
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Предупрежден - вооружен

Обеспечению безопасности на массовых мероприятиях в последние годы уделяется большое внимание. И речь идет не только об антитерроре. Иногда возникают ситуации, когда люди погибают не от рук боевиков или стихийных бедствий. В марте 1982 года в Красноярске на церемонии открытия зимней спартакиады народов СССР произошла трагедия. Вход был по пригласительным билетам, но оказалось, что их больше, чем мест на стадионе. Люди не торопились на трибуны, но в последний момент начали спешить и создали страшную давку. Задача сегодняшних организаторов – учесть этот горький опыт. Чтобы подобное не повторилось спустя 37 лет на открытии универсиады-2019, вопросам безопасности на соревнованиях депутаты Законодательного собрания края придают особое значение.

Готовность номер один

На днях по инициативе комитета по безопасности и защите прав граждан в краевом парламенте прошло заседание, в котором приняли участие представители спасательных служб и силовых ведомств.

Краевое госучреждение «Спасатель» — один из основных элементов системы обеспечения безопасности при проведении спортивных состязаний. По предварительной информации, на Всемирных студенческих играх в Красноярске будет более трех тысяч участников, свыше двухсот тысяч зрителей и пять тысяч волонтеров, поэтому слаженная работа экстренных служб весьма важна. О готовности КГКУ «Спасатель» к усиленной работе во время соревнований рассказал директор учреждения Александр Кобец. По его словам, в период проведения игр «Спасатель» будет обеспечивать безопасность на трех объектах Универсиады: в фанпарке «Бобровый лог», на многофункциональном комплексе «Академия биатлона», на тренировочном комплексе «Академия зимних видов спорта» (кластер «Радуга»). Особое внимание будет уделено дорожному движению на автомобильных трассах Красноярск — Дивногорск и Красноярск — аэропорт Емельяново, чтобы оперативно реагировать на ДТП.

- Аварийно-спасательные подразделения дооснащены техникой, снаряжением, оборудованием и формой, - прокомментировал Александр Кобец. - Финансы на эти цели были изысканы благодаря поддержке и пониманию со стороны Законодательного собрания и правительства края.

Дополнительные силы и средства

Сергей Дударев, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по краю сообщил об организации контроля за подготовкой КГКУ «Спасатель». О медицинском обеспечении Универсиады рассказала заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения края Елена Непомнящая.

При обсуждении докладов краевые парламентарии отметили, что особое внимание следует уделить безопасности в национальном парке «Столбы». Сейчас решается вопрос приобретения мобильного фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, планируется обеспечить сотовой и радиосвязью труднодоступные зоны нацпарка. Также нужно просчитать силы и средства, которые будут затрачены на обеспечение безопасности острова Татышев. Во время соревнований появятся дополнительные пожарные расчеты. Они будут размещены в поселке Емельяново, чтобы «прикрыть» дорогу из аэропорта, а также у «Платинум Арены».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 28 спасателей прошли обучение оказанию первой помощи в КГБУ «Медицина катастроф».

- 51 сотрудник КГКУ «Спасатель» получат углубленные знания по оказанию первой помощи, подтвержденные дипломом или сертификатом.

- 40 спасателей и 10 единиц автомобильной техники обеспечат безопасность на эстафете огня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Самков, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан:

- Это тема актуальная. Вопросы безопасности — это не только антитеррористическая защищенность и обеспечение общественного порядка и безопасности, но и аварийно-спасательные работы, направленные на сохранение жизни и здоровья участников соревнований, зрителей и обслуживающего персонала. Краевое государственное учреждение «Спасатель» — профессиональное, подготовленное. Сегодня «Спасатель» полностью оснащен и готов при необходимости к эвакуации пострадавших.

Анатолий Самков Фото: Мария ЛЕНЦ

Анатолий СамковФото: Мария ЛЕНЦ

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