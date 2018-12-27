Олег Дерипаска сохранил РУСАЛ

День металлурга в Красноярске празднуют, как и принято, летом. Но не исключено, что 19 декабря тоже стало маленьким праздником для алюминщиков всей страны, ведь в этот день Минфин США сообщил Конгрессу, что намерен снять санкции с трех российских компаний: ОК РУСАЛ, «ЕвроСибЭнерго» и En+.

Процедура снятия санкций займет время, на нее отведено 30 дней: выходит, ближе к 20-му января предприятия этих трех компаний начнут работать по-старому, и это отличная новость!

Три компании объединяет одна фигура – российский предприниматель Олег Дерипаска. Весной Конгресс США ввел санкции в отношении бизнесмена лично, запретив гражданам США и компаниям, зарегистрированным в стране, вступать с ним в какие-либо деловые отношения. Более того, американские власти заявили, что готовы «отказать от дома» (то есть, запретить вести бизнес в своей стране) любым иностранным компаниям, которые продолжат отношения с Дерипаской. Поскольку бизнесмен является основным акционером РУСАЛа, «ЕвроСибЭнерго», En+ и Группы «ГАЗ», ограничения автоматически распространились и на деятельность этих компаний, фактически поставив под угрозу существование всей алюминиевой отрасли в России.

«Мы вводили персональные санкции, - лепетали вашингтонские политики, - против конкретного человека, мы не знали, мы не думали, что может пострадать кто-то еще, какие-то другие люди…»

«Какие-то другие люди» - это сотрудники предприятий в десятках регионов страны! Один только РУСАЛ представлен в 16 субъектах федерации, и не будет преувеличением сказать, что компания является одним из крупнейших работодателей: на заводах РУСАЛа работает более 50 тысяч человек! Если бы выход из ситуации не был найден, все эти люди, среди которых уникальные специалисты в области цветных металлов, авторы и внедренцы инновационных технологий мирового значения, могли оказаться на улице.

Не стоит забывать и о смежниках: предприятиях, которые занимаются сервисным обслуживанием отрасли, энергетиках, других партнерах и контрагентах. Зависимость простая: допустим, условный алюминиевый завод прекращает работу, ему больше не нужно электричество, транспорт, рабочая одежда, питание и еще множество разных штук. Что происходит с транспортной компанией, фабрикой-кухней, прачечной, поставщиком бензина для автомобилей и другими компаниями, задействованными в цепочке? Да ничего хорошего. В лучшем случае они начнут сокращать сотрудников и повышать цены на свои услуги, в худшем – закроются совсем. Отличный план, не так ли?

План согласия

Как спасать людей? Что делать с бизнесом? И главное – где гарантии, что в случае выполнения всех требований американского Минфина компания сможет работать как и прежде? «Обещать – не значит жениться». Отсутствие Дерипаски на Красноярском экономическом форуме в апреле 2018 года многие восприняли с иронией: ну как же, как же, у него теперь другие заботы. Но это и в самом деле так: владелец бизнеса, попавшего в кризисную ситуацию, должен сосредоточиться на его спасении.

Главным требованием было снизить долю влияния Дерипаски в компании до 44,95% и назначить такой совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам - людям, не связанным с Олегом Дерипаской деловыми отношениями. О готовности сделать такой шаг бизнесмен заявил сразу же. Девять месяцев потребовалось на то, чтобы удостовериться: эти шаги приняты и затверждены. Компания сможет продолжить работу в полном объеме.

До санкций 45% продукции РУСАЛа шли в Европу и порядка 20% - в Америку и Азию. Безусловно, часть этого объема можно переориентировать на Россию, развивая в своей стране производства, перерабатывающие алюминий в, например, сковородки, колесные диски, оконные рамы, автомобильные детали, блистеры для таблеток, банки для напитков и многие другие полезные вещи, но на это необходимо время. Нет такой волшебной палочки, которая бы ррраз – и построила технологический кластер для производства современной электроники.

Оставьте ложный патриотизм

Можно говорить, мол, аааааааа, все пропало, алюминщики «легли» под Америку, прогнулись, где же национальное достоинство, где патриотизм… Если национальное достоинство заключается в том, чтобы похоронить целую отрасль ради личных амбиций, то это плохая услуга государству, господа, забывшие страшные уроки девяностых. И тем ценнее решение Олега Дерипаски, показавшее, что для него важнее не вопросы личного благосостояния, личного влияния, тщеславия, гордости, а сохранение рабочих мест и социальное благополучие десятков тысяч сотрудников и членов их семей, населенных пунктов, где все они живут.

Мы мало знаем о том, как проходили эти переговоры – с американскими финансовыми и политическими институтами, с российскими властями, с иностранными партнерами и инвесторами (заводы РУСАЛа есть в Африке, Южной Америке и Европе), компания не стремилась делать их публичными. Но по редким встречам с топ-менеджерами было видно: процесс идет непросто.

«Мы рассматриваем все возможные сценарии, но ориентируемся на благополучный», - лаконично комментировали ситуацию минувшим летом в РУСАЛе.

Главное - люди

Оптимистичный настрой компании был заметен всем: после короткого шока, вызванного известием о санкциях, РУСАЛ возобновил все свои социальные программы в регионах и научно-технические разработки: в Красноярске продолжили совершенствовать технологию инертного анода, радикальное снижающую влияние на окружающую среду, в Санкт-Петербурге продолжили тестирование экспериментального завода по получению глинозема из каолиновых глин. Продолжилось строительство двух самых современных и технологичных алюминиевых заводов – Тайшетского и Богучанского.

Конкретно в Красноярске для жителей города компания сделал всё, что обещала ранее: провела реновацию сквера Сурикова и площади Революции, сделав эти пространства уютными и удобными, построила экотропу в заповеднике «Столбы», взяла в работу проект Исторического квартала – реставрацию шести памятников истории, культуры и архитектуры. РУСАЛ продолжил все грантовые программы, направленные на поддержку социальных и общественных инициатив – это десятки миллионов рублей.

25 декабря и российские власти подтвердили: решение найдено. Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, предложения, сформированные со стороны Минфина США, выполнены, российский Минфин со своей стороны гарантирует выполнение всех договоренностей.