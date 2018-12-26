Главные энергетические события года

Об итогах и планах рассказали директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель и заместитель Анастасия Дьякова.

1. Модернизация производства

Говоря о модернизации, самыми значимыми событиями Александр Шлегель назвал два крупных проекта. Первый - это замена генератора Красноярской ТЭЦ-3, стоимость - 445 млн. рублей.

- Этот проект и для нас был очень важный, и для города, - подчеркнул руководитель, пояснив, что новый генератор гарантирует надежную работу теплостанции, а это означает надежное теплоснабжение Советского района и выработку электрической энергии.

Второй инвестиционный проект - техническое перевооружение двух котлов Назаровской ГРЭС стоимостью 700 млн. рублей. Чтобы представить масштаб, назовем число специалистов, которые трудились на объекте, - более 250. Такая реконструкция позволяет увеличивать паропроизводительность котлов и снижать экологическую нагрузку на природу за счет более эффективного сгорания топлива.

В 2018 году отремонтировано 104 единицы основного оборудования - котлы, турбины, генераторы, трансформаторы и др. - на общую сумму 2,5 млрд. руб.

Строительство новой трубы на Красноярской ТЭЦ-1. Фото: из архива компаний

2. Экологическая программа - новая труба ТЭЦ-1 и замещение котельных

Экологическая повестка в уходящем году была одной из ключевых в работе Сибирской генерирующей компании. Планы были большие, и все они реализованы. Александр Шлегель выделил два важных направления. Экологическая модернизация ТЭЦ-1 Красноярска и программа замещения малых котельных.

Что касается неэффективных малых котельных в Красноярске, за этот год было замещено 8 таких теплоисточников. Их нагрузку взяли на себя теплоэлектроцентрали, оснащенные эффективным очистным оборудованием.В дальнейшем по программе, согласно схеме теплоснабжения Красноярска, СГК продолжит замещение и вывод из работы неэффективных. Согласно национальному проекту «Чистый воздух» к 2024 году в Красноярске необходимо закрыть 35 малых неэкологичных теплоисточников, в итоге количество выбросов существенно снизится. Называется цифра 24 000 тонн.

Много было в уходящем году сделано для экологической реконструкции ТЭЦ-1 Красноярска. «Комсомолка» подробно писала об этом, напомним в двух словах. На ТЭЦ идет строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров взамен более низких - 105 и 120 метров. Труба высотой 180 метров останется в работе. А в итоге? Во-первых, новая труба позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их концентрацию в воздухе. Во-вторых, на освободившемся пространстве установят электрофильтры с эффективностью 99,7%. Задача - сократить общий объем выбросов на 25%.

Стоимость программы экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 до 2028 года - 3,3 млрд. рублей.

Продолжает работу и общественная экологическая организация «Зеленая дружина». Суперпопулярной акцией остается «Батарейка». Из Красноярска на переработку в Челябинск собрано и отгружено 13 тонн батареек. Вместе с активными красноярцами «Зеленая дружина» занимается восстановлением зеленого каркаса Красноярска, с 2015 года высажено более 4000 деревьев и кустарников. Дружинники будут рады, если и вы присоединитесь, адрес группы ВКонтакте - vk.com/greenbrigade.

3. Строительство и реконструкция тепловых сетей

Говоря о модернизации тепловых сетей, Александр Шлегель уточнил, почему это необходимо:

- Цель - это, в первую очередь, улучшение режима работы тепловых сетей в Красноярске, это подключение новых потребителей, а также строительство и реконструкция сетей для замещения выводимых из работы котельных.

Один из крупных проектов - организация передачи тепла по Николаевскому мосту от ТЭЦ-2 на левый берег. Для этого сделано уже очень много. Во время строительства в 2017 году энергетики проложили в теле Николаевского моста трубопровод, а теперь строят подходы к нему. Новая трасса позволит продолжить развитие тепловой сети на левом берегу. По словам Александра Шлегеля, нагрузки на ТЭЦ-2 будут расти:

- Начались работы на территории бывшего комбайнового завода, там планируется около 1 000000 кв. метров нового жилья. Нужно тепло новым микрорайонам Академгородка, Николаевки, Студгородка, Северо-Западного района, в перспективе - Плодово-ягодной станции.

4. Об инвестициях в сети

Тепло нужно не только произвести на ТЭЦ, но и передать потребителям, что и делает Красноярская теплотранспортная компания. Чтобы день за днем, в любые морозы, обеспечивать надежное теплоснабжение, энергетики уделяют большое внимание ремонтной программе на сетях. В 2018 году в Красноярске отремонтировано более 23 000 метров сетей на общую сумму около 500 млн. рублей, из них 120 - собственные средства компании. Энергетики не скрывают, что объемы недостаточные. Необходимо ремонтировать минимум в три раза больше, ведь износ сетей серьезный, труб со сроком службы 25 лет и более - 70%. Из-за износа сетей летом необходимо на несколько дней отключать горячую воду - без этого невозможно качественно провести гидравлические испытания, оперативно обнаружить повреждения и устранить их. Однако, комментируя отключения, Александр Шлегель отметил, что энергетики понимают, насколько сроки важны для горожан:

Строительство новой теплосети на Волочаевской. Фото: из архива компаний

- Сегодня летние работы без отключений технически невозможны, нужно ремонтировать и сети, и оборудование станций. Но мы сокращаем сроки. Раньше мы останавливали станцию и тепловые сети два раза в год. В 2018 году энергетики сократили максимальный срок отключения до 10 дней, в некоторых районах удалось справиться и быстрее, за 3-7 дней. Эту работу мы намерены вести и в дальнейшем.

В 2018 году в Красноярске построено и реконструировано 14370 метров теплосетей на сумму свыше 574 млн. рублей.

5. Тепло для Зимней универсиады-2019

Отдельное важное и ответственное направление работы СГК - обеспечение теплом и горячей водой объектов будущих Студенческих игр.

- Все задачи, которые перед нами стояли, мы выполнили, - говорит Александр Шлегель. - В цифрах - это 12 объектов с общей тепловой нагрузкой 36,74 Гкал/час. Используя построенные сети, мы можем подключать и промышленные здания, и новостройки, в том числе в районе «Платинум Арены».

О социальных и благотворительных проектах

Рассказывает Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК:

- В этом году мы запустили образовательный проект, которым очень гордимся. Он направлен на развитие школьников, увлекающихся точными науками. Мы хотим, чтобы инженерная деятельность в крае развивалась. Поэтому совместно с интерактивным музеем науки «Ньютон-парк» СГК организовала летнюю научную школу - «Ученые будущего». В ней обучались 40 школьников на конкурсной основе из Красноярска и 8 из энергоклассов Назарова. Проект был реализован настолько успешно, что мы сделали еще два учебных модуля в течение учебного года. В следующем году проект будет продолжен. Еще мы хотим, чтобы дети не просто пришли, получили знания и ушли. В планах создание комьюнити, где школьники, которым нравятся математика, химия, физика, программирование, общались, учились, развивались.

В 2018 году СГК запустила проект «Народный контроль на ТЭЦ». По заявкам из социальных сетей компания приглашает красноярцев на ТЭЦ своими глазами посмотреть, как устроены и работают станции, их оборудование, электрофильтры. Есть экскурсии для школьников и для студентов. За год на предприятиях побывало больше 1000 человек.

Один из благотворительных проектов СГК называется «Поделись теплом». Последние три года мы его делаем с ИД «Комсомольская правда». Его идея: подарить внимание и душевное тепло тем, кто в этом особо нуждается: пожилым людям, многодетным, малообеспеченным семьям. В декабре в праздничных, предновогодних встречах «Поделись теплом» приняли участие 300 красноярцев всех возрастов.

Справка «КП»

СГК работает в шести регионах Сибири, это Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Кемеровская области, Республики Хакасия и Тыва. В красноярский филиал СГК входят Красноярск, Назарово, Канск. ТЭЦ Сибирской генерирующей компании обеспечивают теплом 83% жителей Красноярска, а также производят 20% от общего объема потребления электрической энергии Красноярского края. В Назарове тепло от СГК получают 100% жителей, в Канске - 85%. В красноярском филиале трудится 4850 человек.