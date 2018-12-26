Новогодняя мастерская, Снежная королева и Дед Мороз с подарками

Поделись теплом» - это теплые, познавательные встречи с чаепитиями и подарками, которые организует для красноярцев Сибирская генерирующая компания. Экскурсии, выходы в театры и музеи, мастер-классы, концерты. Для кого? Для тех, кто нуждается во внимании,кто одинок или, наоборот, это большая, многодетная семья и лишний раз всем купить билеты в театр - целое дело.

Как родился проект? Его инициировали молодые энергетики накануне своего профессионального праздника в декабре 2012 года. Тогда молодежь компании собрала приятные и нужные подарки для пожилых людей и инвалидов из интерната №1. Ежегодные акции накануне Дня энергетика стали круглогодичным проектом, который согревает людей добрыми делами. Со временем стало больше единомышленников и участников: сейчас в проекте и красноярцы старшего возраста, и многодетные семьи.

«Зимняя сказка» для этих малышей в театре кукол началась у елки.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Энергетики производят тепло и свет для города, это наша главная задача и наша социальная ответственность, но она еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, делиться теплом душевным, - говорит заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Всего в 2018 году было 12 теплых встреч для красноярцев «золотого возраста» из советов ветеранов. В декабре по традиции - отдельная программа добрых мероприятий. Для многодетных семей из всех семи районов Красноярска организаторы «Поделись теплом» придумали целую историю новогодних приключений. Репортаж об этом, первая часть, уже вышел 19 декабря, сегодня - часть вторая, заключительная.

Украшения для дома

Проект «Поделись теплом» в Кировском районе - это всегда особая атмосфера творчества. В прошлом году делали картины из шерсти и украшали елки, и в этот раз педагог центра социального обслуживания Анна Козенкова приготовила сюрприз - мастер-класс, как своими руками сделать новогодний венок. Пять минут на инструктаж, и работа закипела. Берем основу из пенопласта, драпируем рогожей, прикрепляем елочные веточки и дальше уже декорируем, у кого как фантазия подскажет: сушеные апельсины, палочки корицы, разноцветные шишки, ягоды, бусинки, банты - все идет в дело.

Пока творим, знакомимся ближе.

Оказывается, сегодня наши художники из многодетных семей Кировского района, самой младшей четыре, а старшей 12, - сплошь таланты.

Девочки семьи Литвиновых. Теплая встреча традиционно заканчивается чаепитием - вишневыми пирогами, сладкими подарками и фотосессией.Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Я пою!

- А я танцую!

- Я тоже пою, а еще хожу на шахматы и дзюдо…

Потом переходим к обсуждению домашних питомцев, к идеям, чем заняться на каникулах. Через полчаса у всех в руках - оригинальные, собственноручно изготовленные украшения.

- Спасибо вам за встречу, интересно провести время с детьми, вместе заняться творчеством - это ценно, и детям очень понравилось! Украсим квартиру и бабушке подарим, - говорит Олеся Литвинова, мама четырех очаровательных дочерей: Эвелины, Елизаветы, Милены и Вероники. - А еще я бы хотела пригласить всех в проект «ФитнесМногоМам». Его для многодетных мам год назад организовала директор спортивной школы «Спутник» Елена Курамшина. Два раза в неделю мы собираемся, занимаемся фитнесом, есть пилатес, йога, силовой тренинг и, самое главное, общаемся, дружим, сейчас в клубе уже 60 мам.

Приключения с Каем и Гердой

Многодетные семьи Ленинского района Сибирская генерирующая компания пригласила в театр юного зрителя на «Снежную королеву».

Мамы и ребятня выходили из зала под большим впечатлением. А под огромной театральной елкой-красавицей их уже ждали конфеты и написанные от руки поздравления от энергетиков.

- Это невероятно, фантастически красивый спектакль.

- Дети и боялись, и смеялись, и радовались, эмоций - масса.

Новогодний мастер-класс.Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Спасибо большое за приглашение, - говорит Оксана Занкевич, мама четырех детей. - Это очень важно, когда мамы общаются, есть интересный досуг, совместные дела. Мы сейчас думаем над созданием городского Совета многодетных мам. Присоединяйтесь!

Зимняя сказка

Мушкетеры, принцессы, снежинки - кого только нет в «Поделись теплом», особенно когда мы выходим в свет. Идем с нами? Сегодня у нас кукольный театр, причем премьера – «Зимняя сказка», которую поставил венгерский режиссер Ката Чато, о трогательной дружбе мальчика и снеговика. Сразу 45 маленьких и больших зрителей от проекта «Поделись теплом» пришли на спектакль. Завороженно смотрим, дружно хлопаем, иногда пищим, в нашей большой компании есть и совсем крохи.

После спектакля - новогоднее представление вокруг елки, хоровод, чудесный поросенок, долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. Подарки? Конечно есть!

Вдохновленные малыши хлопают глазами, мамы благодарят:

- Ваши встречи - это еще и возможность многодетным мамам увидеться, посмотреть, кто как за год подрос.

- Спасибо вам огромное, чудесный праздник!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Мы давно дружим с энергетиками, предновогодние встречи «Поделись теплом» всегда замечательные, душевные, наши пожилые люди очень любят экскурсии, а дети - мастер-классы. Вместе с СГК мы реализовали уже несколько социальных проектов, - рассказывает Людмила Сафонова, директор «Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района г. Красноярска». - К примеру, Благотворительный фонд СГК «Согреваем сердца» подарил нам «комнату радости». Обычный офисный кабинет превратился в красивое и уютное место: полы с подогревом, мягкие кресла, необычное освещение, есть столик для занятия арт-терапией и даже тактильная «песочница», в которой можно нарисовать все, что придет в голову. Сюда любят приходить, чтобы пообщаться друг с другом или со специалистами, и пожилые жители нашего района, и дети. Сейчас с СГК мы делаем еще один очень важный и новаторский проект для молодежи с ментальными нарушениями. Мы учим их самостоятельно жить, учим простым вещам: готовить, стирать, гладить, наводить порядок. Такие занятия социальные педагоги проводят в специальной учебно-тренировочной квартире, которая ничем не отличается от обычной, есть и кухня с необходимой техникой, и зал, и спальня.

Кстати, у этой социальной практики есть вполне конкретное будущее - альтернатива интернатам, куда попадают парни и девушки, оставшись одни, без родителей. В Санкт-Петербурге и Москве открыты квартиры сопровождаемого проживания, не учебные, а настоящие. Людям, которых в них живут, конечно, помогают социальные работники, но это самостоятельная жизнь дома.

Благодарим за помощь в организации проекта управления социальной защиты населения Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Ленинского районов города, отдельно за теплый прием - театр кукол, ТЮЗ и «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Красноярска».