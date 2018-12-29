2018-12-29T07:54:30+03:00
Досуг

В преддверии Нового года ТРЦ «Планета» в Красноярске работает до 23:00

Каждый успеет найти приятные подарки для близких
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Фото: ТРЦ «Планета»Фото: ТРЦ «Планета»
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В ТРЦ «Планета» царит сказочная предновогодняя атмосфера. Новогодний шопинг для многих приятная традиция, ведь так приятно выбирать подарки для себя, родственников и друзей.

У гостей будет еще больше времени, чтобы совершить новогодние покупки! В предпраздничный период торговый центр продлил часы работы. До 30 декабря магазины будут открыты до 23:00, 31 декабря до 20:00, а 1 января с «Планета» ждет посетителей 13:00 до 22:00. С 2 января торговый центр начнет работать в обычном режиме.

Взрослых ждет приятный сюрприз, ведь уже стартовала новогодняя распродажа Magic Sale – более 100 магазинов предлагают актуальные коллекции с волшебными скидками до 50%. А на 1 этаже «Планеты» напротив магазина ZARA до 8 января проходит рождественская ярмарка. В нарядных павильонах представлены самые разные товары новогодней тематики: рождественские украшения и интерьерные композиции, оригинальные сувениры из дерева, вкусные и красивые сладости. Если выбрать подарок сложно, порадуйте близкого человека подарочной картой «Планета» номиналом от 500 до 15 000 рублей! Оформить ее можно на стойке PLANETACARD, внеся нужную сумму в пределах номинала.

Чтобы праздничный шопинг был еще комфортнее, для гостей «Планеты» предусмотрено много полезных сервисов. Сумки с покупками теперь можно не носить с собой, а оставить в удобных и надежных камерах хранения, расположенных на выходе из подземной парковки около магазина H&M. А если Вы пришли за подарками – рядом с магазином H&M и камерами хранения до 14 января можно красиво упаковать покупки. Гости «Планеты» могут воспользоваться услугой бесплатно, в этом случае будет использована дизайнерская оберточная бумага с символикой торгового центра. Кроме того, на выбор доступно множество других вариантов упаковки за дополнительную плату.

Для детей в «Планете» приготовлены добрые спектакли, и конечно же, их ждет новогодняя елка и Дед Мороз. Добрый волшебник в центральном атриуме на троне у главной елки до 26 декабря. Малышам, которые расскажут стишок или споют песенку, дедушка вручит сладкий подарок. А 5 и 6 января «Планета» приглашает ребят на волшебные праздничные елки.

Подробное расписание мероприятий доступно на сайте www.planeta-mall.ru.

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