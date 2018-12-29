2018-12-29T06:11:56+03:00
Общество

Откроется ли, как обещано, в Красноярске второй ресторан «Макдональдс» на Перенсона

Вокруг здания строительный мусор, внутри рабочие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Откроется ли, как обещано, в Красноярске второй ресторан «Макдональдс» на ПеренсонаОткроется ли, как обещано, в Красноярске второй ресторан «Макдональдс» на ПеренсонаФото: Мария ЛЕНЦ
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Откроется ли сегодня, 29 декабря, на улице Перенсона второй ресторан быстрого питания «Макдональдс»? Или не откроется? Анонсировали событие еще месяц назад, но исполнится ли оно? Судя по тому, что происходит там с утра – сомнения велики. Внутри типичный строительный «разгром» - коробки, ведра, стремянки. Ходят рабочие. А снаружи лежит строительный мусор.

В общем, и так, через стеклянные стены видно, что не успели. Так что желающим отведать стряпню от мирового бренда быстрой еды придется еще подождать. Ну или ехать на улицу Шахтеров.

«Макдональдсы» в Красноярске вообще как-то туго зашли. Открытие первого ресторана на Взлетке 19 декабря получилось, как блин комом: в обед директор точки даже не знала, откроется она или нет. А к вечеру после второй попытки двери открыли для посетителей. Никаких вам праздничных шаров над входом и аниматоров. В наше время даже рядовые парикмахерские устраивают себе более шумное открытие.

Вокруг здания строительный мусор, внутри рабочие Фото: Мария ЛЕНЦ

Вокруг здания строительный мусор, внутри рабочиеФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что сейчас точно известно, что в Красноярске будет три ресторана сети быстрого питания «Мандональдс». Первый на Шахтеров работает с 19 декабря. Второй – возле Театра оперы и балета на улице Перенсона, в стеклянном здании, в котором власти города изначально вроде как планировали открыть арт-галерею. И третий ресторан – на пересечении улиц Копылова и Николавского проспекта. А вот по поводу строительства на разделительной полосе на улице Авиаторов вопрос еще не точный.

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