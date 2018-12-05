Последний поклон

Писатель Виктор Астафьев — одна из ярких личностей нашего региона. В его память проходят литературные мероприятия в разных районах Красноярского края, его именем названы университет, музей, фонд. Теперь созрела идея создать в честь него национальный центр.

На одном из выездных заседаний комитета по образованию, культуре и спорту, посвященных подготовке к проведению универсиады, депутаты побывали в музейном комплексе В. П. Астафьева. Дом по завещанию писателя был передан Красноярскому краевому краеведческому музею и открылся в годовщину его смерти — 29 ноября 2002 года. С большой любовью и теплотой здесь сохранены подлинная обстановка и личные вещи Виктора Астафьева. И это неудивительно, ведь здесь он написал свои лучшие произведения: «Печальный детектив», «Зрячий посох», «Прокляты и убиты», «Так хочется жить».

Весной 2014 года, к 90-летию писателя, в мемориальном комплексе завершилась очередная реконструкция: были открыты два дополнительных здания, в которых разместили выставочный и зрительный залы с площадкой для выступлений, игровую зону и зону отдыха с беседками. Все желающие смогли ознакомиться с перепиской писателя с читателями и литературоведами, а также с коллекцией документов и фотографий именитого земляка. Именно тогда, во время экскурсии Валентина Ярошевская, директор краеведческого музея, изложила гостям свою заветную мечту — с учетом неиссякаемого интереса людей из разных стран к этому месту создать в Овсянке туристический центр, и попросила содействия членов комитета в этом вопросе. По приблизительным подсчетам, на разработку и экспертизу проектно-сметной документации требовалось 15 миллионов рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова пообещала взять учесть просьбу Валентины Михайловны. И уже позже при обсуждении проекта бюджета депутаты выделили необходимые средства. Проекту будет дан старт в следующем году, к 95-летию писателя. Депутаты надеются, что национальный центр в Овсянке станет хорошим памятником Виктору Петровичу Астафьеву и его произведениям.

Для жителей и гостей края это неоценимый подарок. Творчество писателя давно уже стало частью российской культуры, а произведения Астафьева изучаются в школах и экранизируются.