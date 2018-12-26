Добрая сказка от «светлячков»

Накануне новогодних праздников и дети, и взрослые хотят верить в чудо. Как бы ни свирепел за окном мороз, с какими бы бытовыми сложностями не сталкивались мамы и папы, праздника ждут все.

Однако, к сожалению, не все дети встретят его дома, в окружении родных и близких. В волшебную ночь 31 декабря не смогут заглянуть под елку, найти заветный подарок или просто услышать интересную сказку из уст мамы или бабушки.

Сделать чудо своими руками

Когда близкий человек болеет это всегда тяжело, когда болеют дети это страшно. Родители осознают свою беспомощность и способны только уповать на квалификацию врачей. Но как бы грамотно не подходили медики к работе с маленькими пациентами, заменить им тепло дома они не способны. И тогда, на помощь приходят волонтеры. Энергетики-волонтеры МРСК Сибири решили совместить приятное с полезным - провели урок безопасности для пациентов Красноярской краевой детской больницы. В предновогодние дни это особенно ценно. Слишком уж грустно и пусто становится на душе, когда все готовятся к празднику и уходят на каникулы, а пациенты больницы вынуждены видеть предновогодние преображения только через замороженное стекло палаты. Для волонтеров МРСК Сибири творить чудеса не ново. И они готовы радовать малышей не только в предновогодние дни. Посещение кардиологического отделения – вторая часть большого проекта МРСК Сибири под названием «Светлячки». Первая часть прошла в ноябре, в детском отделении ожогового центра Красноярской краевой клинической больницы.

В темноте совсем не страшно

В этот раз энергетики-светлячки провели электрическое шоу для маленьких пациентов и рассказали сказку о правилах безопасного поведения с электричеством. Они организовали интерактивное познавательное шоу со сверкающими электрическими молниями. А для маленьких пациентов, которые в больнице находятся без родителей и боятся темноты, энергетики провели мастер класс по изготовлению фонариков в пробирке. Теперь детям не страшно ночью: ведь заряда синих фонариков хватит до полного их выздоровления. Вы только представьте, как это важно для малыша, который не может позвать на помощь маму или папу, если вдруг ему приснится страшный сон! Попутно ребятишкам рассказали о правилах электробезопасности. Причем вся информация была представлена в виде доброй детской сказки. Ее накануне написала известная красноярская писательница и многодетная мама Дарья Мосунова специально для проекта «Светлячки».

Дети смотрели и слушали энергетиков, раскрыв рот. У каждого участника проекта «Светлячки» в подарок от МРСК Сибири остался фонарик, сделанный собственными руками и жизненно важные знания:

- Массу положительных впечатлений мы получаем, когда проводим такие акции, - делится Людмила Ганжурова, сотрудник департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири». – Для ребят это увлекательное приключение, а не какие-то назидания, что можно делать и чего нельзя. Это не урок, а настоящая сказка. Пациенты в больнице самого разного возраста, и для малышей световое шоу пока еще не очень понятно. Дошколята с удивлением смотрели на происходящее, но все запомнили, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Для ребят постарше наша акция – хороший повод повторить то, что знаешь, или запомнить то, над чем раньше никогда не задумывался. И в игровой форме такие вещи всегда лучше усваиваются. Эти ребята точно не полезут в трансформаторные будки и будут «гусиным шагом» отходить назад от провода, оборванного ветром.

Новый год пролетит незаметно. А пациентов в детских больницах, к сожалению, хватает всегда, поэтому подобные увлекательные уроки сотрудники МРСК Сибири планируют проводить и в других детских больницах Красноярска и Красноярского края.

Энергетики призывают родителей и педагогов поддержать их в работе по профилактике детского электротравматизма и регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать меры предосторожности и в быту, и вблизи энергообъектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Пензина, депутат Законодательного собрания Красноярского края, участница акции:

- Многие мои подписчики в социальных сетях помнят Егора Куклина, мальчика из перинатального центра со страшным заболеванием. Так вот, ребёнок боялся спать ночью, потому что темно, и потому что рядом нет мамы. Сегодняшняя история красноречиво показывает, что добро необязательно дорогостоящее, но его можно делать красиво и с душой, и главное с пользой. Для маленьких пациентов кардиологического отделения было красочное представление с машинкой Тесла от волонтеров МРСК, потом я читала сказку, не лучший вариант, признаюсь честно, но проект мне безумно понравился, поэтому, девочки, сказка с меня. Ну и, конечно, ребята-волонтеры показали всем нам, как сделать ночные фонарики. Куча эмоций, счастливые лица детей, девчонки-кокетки без устали позировали фотографу, так что впереди ещё и сказочно красивые фото и ролики. Ну и последнее спасибо Вадиму Янину за помощь в организации нашего маленького праздника. Добро может быть недорогим, но от этого оно не становится дешевым.

НАША СПРАВКА

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») – дочернее общество ПАО «Российские сети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.