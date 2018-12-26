Красноярский цементный завод получил два диплома конкурса «100 лучших товаров России»

Награждение победителей по итогам конкурса состоялось в середине декабря в администрации Красноярского края. В торжественном мероприятии приняли участие министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев и директор Красноярского ЦСМ Росстандарта Василий Моргун.

На церемонии диплом программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за производство специальных видов цемента (портландцемента без минеральных добавок марки 500 на основе клинкера нормированного состава (ПЦ 500 Д0 Н) и портландцемента тампонажного бездобавочного высокой сульфатостойкости (ПЦТ I G CC1) вручили директору по производству ООО «Красноярский цемент» Вячеславу Григорьеву. Почетным знаком «За достижения в области качества» программы «100 лучших товаров России» был отмечен управляющий директор предприятия Владимир Афанасин, а знаком «Отличник качества» – директор по транспорту и логистике завода Данила Ботвинин.

Красноярский цементный завод выпускает девять марок цемента. Среди них особое место занимает специальный тампонажный цемент ПЦТ I G CC 1, применяемый при строительстве нефтегазовых скважин. Именно он был отмечен дипломом конкурса. В 2018-м объем его реализации вырос почти в два раза. Есть все основания полагать, что и в дальнейшем спрос на эту продукцию завода будет увеличиваться.

Второй вид цемента – дипломант «100 лучших товаров России» – ПЦ 500-Д0-Н – строительный материал, обычно используемый для возведения конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности. В течение нескольких прошедших лет его применяли при реконструкции международного аэропорта «Красноярск».

«Участие в программе «100 лучших товаров России» предполагает не просто оценку номинируемой продукции, но и процессов управления качеством. Эксперты проекта при принятии решения учитывали нашу организационную структуру, производственный контроль, ресурсы и другие аспекты деятельности, – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Таким образом, можно сказать, что высокую оценку в конкурсе получила производственная деятельность завода в целом – предприятие обеспечивает стабильно высокое качество каждой партии продукции».

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