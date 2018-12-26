2018-12-26T14:02:05+03:00
Дом. Семья

Все секреты по карманам - в патруле мы с доберманом. В Красноярске замечен необычный инспектор ДПС

Откуда костюмчик, и при чем тут помощник Деда Мороза, выясняла «Комсомолка» [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске появился необычный полицейский.В Красноярске появился необычный полицейский.Фото: Мария ЛЕНЦ
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- Иу-иу-иу, к нам приехал патруль ДПС! Кто нарушил правила движения? Может, помощник Деда Мороза? Или ты, Маркус? – в Красноярске появился необычный полицейский.

Собачий патруль.

В костюме инспектора ДПС расхаживает… красавец-доберман по кличке Рамзес. Тут все, как полагается: синий цвет, светоотражающие полоски – для безопасности. Нет, Рамзес не служебная собака (таких в комбинезоны не наряжают).

"Помощник Деда Мороза", ты нарушил правила? Фото: Мария ЛЕНЦ

"Помощник Деда Мороза", ты нарушил правила?Фото: Мария ЛЕНЦ

Строгий костюм ему презентовала хозяйка – как раз к Новому году. Морозы-то на улице за 30!

- Два брата-добермана будут встречать Новый год у нас, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск хозяйка гостиницы «Собакиндом» Дарья Стулинская. - Их хозяйка сейчас в Норильске, и оттуда прислала посылку с теплыми вещами для своих любимцев. Вот мы удивились, увидев, что один из комбезов – с символикой ДПС. Носит его очень серьезный доберман по кличке Рамзес. Вид его суров, но на самом деле он и его брат Маркус очень ласковые и воспитанные. На фото они вместе с моей собакой. Видите, на ней костюмчик - «маленький помощник Деда Мороза»? Это Лексус, больших собак он не боится.

Не служебный, но как сидит костюмчик! Фото: Мария ЛЕНЦ

Не служебный, но как сидит костюмчик!Фото: Мария ЛЕНЦ

Да и кто ж его обидит? Помощника Деда Мороза, да под Новый год!

Нам морозы ни по чем! Фото: Мария ЛЕНЦ

Нам морозы ни по чем!Фото: Мария ЛЕНЦ

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