Какая погода ждет красноярцев в новогоднюю ночь?

Остались считанные дни до Нового года и все горожане живут предвкушением. Подарки уже куплены, дела почти доделаны, составлен план просмотра фильмов и культурная программа выхода. Но как одеваться и на какую погоду рассчитывать? К тому же, многие красноярцы с радостью посещают елочные городки, а самые отважные встречают бой курантов под красноярским «биг-беном» на Театральной площади.

Новый год на катке и елке

- Нас ждет достаточно комфортная и теплая погода в ночь с 31 декабря на 1 января, - говорит Владимир Еремин, главный синоптик Среднесибирского УГМС. – Ночная температура составит порядка 15 градусов, а днем температура поднимется до 5-7 градусов. В новогоднюю ночь будет немного снежно, юго-западный ветер будет дуть 4-9 метров в секунду.

Новогодние каникулы порадуют красноярцев тепломФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати следует отметить, что первые дни 2019 года будут омрачены сильной магнитной бурей. Так, по словам Валерия Терешкова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, сила магнитной бури 1 и 2 января составит 8 баллов. Это говорит о том, что многие метеозависмые люди будут испытывать недомогание и головные боли, а учитывая, что организм итак ослаблен предновогодними хлопотами, специалисты советуют беречь здоровье и без особой надобности не садиться за руль:

- В такие дни внимательность у водителей снижается в четыре раза, - поясняет Валерий Терешков.

Что взять с собой в дорогу?

А прежде чем отправится в загородную поездку в гости к друзьям и родственникам, проверьте, все ли необходимое вы взяли. А именно:

- теплые вещи, в том числе и запасные

- термос с горячим чаем

- трос

- power-bank (устройство для накопления и хранения энергии мобильного телефона)

Спасатели советуют ответственно отнестись и к заправке автомобиля. Порой поломка может случиться из-за некачественного топлива. А остаться на дороге зимой, пусть даже в небольшой мороз – плохое приключение. Кстати, если форс-мажор все же произошел, помните, что в крае действует 86 пунктов обогрева, а помимо этого патрули, которые проверяют трассы на предмет «потеряшек». Если же спасателей поблизости нет, звоните 101 или 112.

А что после праздников?

Самые отважные слушают бой курантов на Театральной площадиФото: Мария ЛЕНЦ

Новогодняя ночь пролетит незаметно, но выходные продолжатся еще неделю и проводить их дома совсем не хочется. Спешим порадовать красноярцев, погода нас балует. По словам метеорологов, первая половина января будет теплой. В ночное время температура составит 8-13, а днем – 4-9 градуса.

Серьезное похолодание придет только во второй половине января, когда горожане погрузятся в трудовые будни.

КСТАТИ

Абсолютный температурный максимум, зафиксированный в Красноярске 31 декабря – 5-6 градусов (1955, 1979 года)

Абсолютный минимум – 43-44 градуса (1916, 1917 года)

ВАЖНО

Быть острожным нужно всегда, а в праздники особенно. Спасатели советуют придерживаться нескольких простых правил:

- покупать пиротехнику только при наличии у продавца сертификата

- запускать фейерверки только на улице (ни в коем случае не с балкона!)

- никогда не держать пиротехнику в руках. Зажигать ее можно только с земли

- ставить елку не менее чем за полметра от батареи

- не оставлять елку с зажженной гирляндой надолго без присмотра

- при покупке искусственной елки внимательно читать этикету, там должно быть указано, что она обработана противопожарной пропиткой