2018-12-27T06:19:51+03:00
Общество

КрасКом: оперативно, качественно, для людей

Одно из важных предприятий городской системы жизнеобеспечения подводит итоги своей работы за год в канун своего 15-летия.
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: из архива компанииФото: из архива компании
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Работа на результат

25 декабря 2003 года «КрасКом» стал единственным предприятием в России, объединившим сразу четыре вида коммунальной деятельности: водо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение.

Последние два года предприятием руководит Олег Гончеров:

- Осенью 2016 года, когда я пришел в «КрасКом», ситуация на предприятии была напряженная: долги абонентов, несанкционированные врезки в городской водопровод, задвоенные управленческие функции, низкая финансовая и трудовая дисциплина, - рассказывает руководитель «КрасКома». - Вложения компании в реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения составляли всего 65 млн. рублей. Инвестиции в муниципальное имущество - 124 млн. рублей. Многое пришлось изменить в работе. И это сразу же принесло положительный результат. В 2017-м инвестиции удалось увеличить в пять раз до 634 млн. рублей, так же в разы, по сравнению с 2016 годом переложили водопроводных сетей. «КрасКом» приносит ежегодно 130 млн. рублей арендных платежей в казну Красноярска и 700 млн. рублей налогов в бюджеты всех уровней. В конце нынешнего года мы идем примерно так же по всем показателям, и, думаю, итоги 2018-го будут выше прошлогодних показателей.

Олег Гончеров. Фото: из архива компании

Олег Гончеров. Фото: из архива компании

И это не просто цифры. Чем больше «КрасКом» инвестирует, тем лучше результат: уменьшаются утечки на сетях, на 10% ежегодно увеличивается объем восстановленного благоустройства территорий после ремонта сетей. Мы ежегодно закрываем больше 1000 ордеров - раньше о таких объемах не было и речи. Прогресс наблюдается по всем направлениям. К примеру, в 2017 году мы дважды повысили зарплату работникам: суммарно она выросла на 20%, сейчас повышаем еще на 4%. Рост заработка произойдет у 1700 сотрудников рабочих специальностей. На сегодня мы добились того, что в компании платят среднюю зарплату по отрасли, и, соответственно, к нам потянулись высококвалифицированные кадры.

Сейчас «КрасКом» - это стабильно работающее предприятие со сплоченным коллективом и уверенным взглядом в будущее, способное выполнять текущие и стратегические задачи.

Трудности позади

Практически в день рождения «КрасКома» свой профессиональный праздник отметили работники Службы главного энергетика предприятия.

Электрические сети компании «КрасКом» занимают протяженность более 700 километров, а в самой компании трудятся сотни специалистов, для которых 22 декабря - праздничный день на трудовом посту.

- Мы занимаемся передачей электроэнергии сторонним потребителям, - рассказывает Владимир Журавлев, главный энергетик компании «КрасКом». - Это могут быть жильцы многоквартирных и частных домов, но главная наша задача - обеспечить стабильную работу энергообъектов и электрооборудования водозаборов самой компании, а также очистных сооружений.

Владимир Журавлев. Фото: из архива компании

Владимир Журавлев. Фото: из архива компании

На сегодняшний день уже утверждена инвестиционная программа. Работы предстоит много, но любимое дело никогда не бывает в тягость.

За прошедший период был проделан не менее серьезный объем работ. Капитальный ремонт - замена опор воздушных линий, а также монтаж современного самонесущего провода в районе посёлка Базаиха. Это был особо важный объект, ведь на месте снесенных бараков появился новый сквер Зимней универсиады, а жители близлежащих домов получили стабильное энергообеспечение. Еще в одном поселке, кразовском, выполнили реконструкцию кабельной линии. Длительное время здесь не было технической возможности обеспечить качественное электроснабжение, но сейчас уже все трудности позади.

Фото: из архива компании

Фото: из архива компании

В планах «КрасКома» - капремонт объектов электросетевого хозяйства, модернизация оборудования трансформаторных подстанций, а также установка приборов учета на границе раздела между компанией и потребителями электроэнергии. Такие приборы просто необходимы, чтобы избежать случаев самовольного подключения и хищения электроэнергии, в результате которых электрооборудование выходит из строя.

В конце этого года «КрасКом» вышла на оптовый рынок. Компания является одним из главных потребителей электроэнергии. Больше «КрасКома» электроэнергию потребляют только алюминиевый завод и железная дорога. Выход на оптовый рынок позволил предприятию снизить затраты на приобретение электроэнергии.

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