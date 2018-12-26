2018-12-26T07:38:03+03:00
Общество

Александр Усс: «С «черными лесорубами» надо планово, но уверенно заканчивать»

Губернатор Красноярского края обозначил главные итоги уходящего года
Никита КОРОВИН
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Александр Усс, губернатор Красноярского краяАлександр Усс, губернатор Красноярского края
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Сегодня в резиденции «Сосны» Александр Усс на встрече с журналистами поделился своими мыслями о главных событиях года. Формат традиционный, но первый в официальном статусе действующего губернатора, что, как говорится, обязывает. Усс не скрывает – год был исключительно плотным, насыщенным, большим.

Губернатор отмечает: несколько действительно серьезных задач удалось выполнить. Во-первых, наладить крайне открытый, плотный диалог с федеральным центром. Иллюстрацией тому – две встречи за год с Президентом страны, одна из них на берегах Енисея. Многократные визиты в сердце Енисейской Сибири вице-премьеров и министров федерального правительства. Во-вторых, коренной перелом в понимании важности экологической темы для красноярцев и жителей края. Красноярск первым представил комплексный план по оздоровлению экологии. И, безусловно, огромные объемы работ по преображению города перед Универсиадой. Здесь, по мнению Александра Усса, важную оценку давали люди, которые возвращались в Красноярск через два-три месяца отсутствия и видели в городе «заметные перемены». Это, безусловно, не может не радовать.

Кроме этого, Усс конкретизировал красивую сибирскую историю, которая стала лейтмотивом его губернаторства – проект «Енисейская Сибирь». Как подчеркнул глава региона этот пакет инвестиционных проектов, который на старте «стоил» около 500 миллиардов, сегодня уже нарастил объемы до почти двух триллионов рублей инвестиций, позволит вдохнуть новую жизнь в производство, инфраструктуру, транспортное сообщение и межкультурное взаимодействие Красноярского края, Хакасии и Тывы.

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