Первый в России светящийся ЖД мост появится в Красноярске

Такого еще не было! В Красноярске появится первый в России светящийся железнодорожный мост. Вчера, 25 декабря, состоялся тестовый запуск иллюминации «переправы», сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красочную подсветку спроектировали для моста специально, в рамках подготовки к Универсиаде. Всего на двух переходах, по которым и проходят оба пути Транссиба, предполагается установить 1258 прожекторов. Пока смонтировали 542 – на одной части.

Как пояснили представители организации, большая часть прожекторов размещена снаружи и внутри пролетов. Причем источники света направлены вверх. За счет этого выделяется красота форм моста и объемный облик конструкций.

Примечательно, что часть прожекторов – под путями, направлены на реку. Получается эффект свечения воды. А на поверхности Енисея «визуализируется голограмма» моста. Кстати, освещение «умное»: светильники будут загораться с наступлением темноты, а утром гаснуть.

Завершить монтаж новой подсветки предполагают до конца января 2019 года – в канун Универсиады.