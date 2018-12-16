Новогоднее поздравление главы Красноярска Сергея Еремина 2019

Дорогие красноярцы!

Поздравляем вас с наступающим 2019 годом!

Завершается год 390-летнего юбилея Красноярска. Началось последнее десятилетие перед грандиозной датой. Мы начали путь создания столичного города со своим уникальным колоритом. И многое уже сделано для достижения этой цели!

Новый год – это всегда новые планы и новые мечты. Сегодня красноярцы живут в ожидании Универсиады 2019 года. Это еще один стимул, который выводит город на новый уровень развития. Жизнь города, шаг за шагом, все больше соответствует высокому статусу крупнейшего международного спортивного форума.

Новогоднее поздравление мэра Красноярска Сергея Еремина.

В 2018 году мы сделали мощный рывок в благоустройстве родного города. Появились новые спортивные и социально значимые объекты, которые наполняют Красноярск силой и энергией. Порядка 20 скверов и общественных пространств получили новую жизнь: площадь Революции, Покровский парк, левобережная набережная Енисея, сквер Победителей, сквер Сурикова. Каждый объект, площадка, уголок делает Красноярск еще более современным, уютным и комфортным. Мы не только готовимся к встрече гостей, но и создаем настроение красноярцам каждый день!

В уходящем году мы внедряли новые подходы, технологии и стандарты в обустройство городской среды. И темпы преобразований были масштабными! В 2018 году в Красноярске было улучшено рекордное количество дорог, впервые в городе появилось архитектурно-ландшафтное оформление транспортных колец и территорий, сразу на 100 единиц был усилен парк дорожно-коммунальной техники. В уходящем году мы добавили еще один яркий штрих в облик города: начали работу по созданию архитектурно-световой среды. У Коммунального моста появилась цветовая «корона», заиграл огнями свето-цветовой ансамбль Виноградовского моста и здания Большого концертного зала.

Красноярск – наш общий дом. И здорово, что мы вместе создаем его будущее, вместе радуемся его успехам и праздникам! Красноярцы говорят о том, что стали по-новому смотреть на город, заново полюбили его. Давайте пожелаем родному Красноярску удачи в 2019 году на выбранной дороге перемен! Пусть наступающий год обязательно порадует нас яркими событиями, важными открытиями и счастливыми встречами! Пусть город процветает и становится еще краше! Удачи нам всем и перемен только к лучшему! Добра, радости и счастливого Нового года вам, красноярцы!

С Новым годом, земляки!

Сергей Еремин, глава Красноярска

Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов