«Заглох в минус 40»: замерзавших в фуре на трассе выручили полицейские

Эта история произошла на трассе в жестокий мороз. Огромная фура, доставлявшая груз из Красноярска в Большеулуйский район, неожиданно заглохла. На улице минус 40 градусов, до ближайшего поселка 20 километров, что делать? Между тем температура в кабине стала падать, водитель и экспедитор начали замерзать…

Но им повезло: стоящий на обочине большегруз заметил патрульный экипаж. Полицейские остановились узнать, что стряслось? Как выяснилось, закончился бензин, водитель не рассчитал запасы. Вот и встали на трассе.

Если бы не патруль, могло бы произойти непоправимое. Фото: пресс-служба краевого главка.

На тот момент они провели на морозе больше часа. Было понятно: оставлять людей так нельзя. Им грозит реальная опасность. Поэтому было решено поставить знак аварийной остановки. А после подбросить водителя до заправки и обратно.

- В результате большегруз смогли заправить, и он продолжил свой маршрут, - рассказывают в пресс-службе краевого главка.

В УГИБДД напоминают: отправляясь в загородную поездку, обязательно проверьте запасы топлива. А. если что-то пойдет не так, немедленно звоните – вам помогут. Вот телефоны экстренных служб - 112 и 102.