Синоптики предупредили красноярцев о сильном ветре и гололеде

Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре и гололеде. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, такая погода будет 8 января:

- В центральных и южных районах региона местами ожидаются порывы западного ветра в 15-18 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица. Также 8-9 января в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау лавиноопасно.

Сегодня в Красноярске минус 3-5, переменная облачность, небольшой снег. Западный ветер в 3-8 метров в секунду. С порывами до 14 метров.

На улице будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких!