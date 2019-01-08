2019-01-08T05:52:11+03:00
Общество

Синоптики предупредили красноярцев о сильном ветре и гололеде

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Ася ЖУКОВА
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Синоптики предупредили красноярцев о сильном ветре и гололеде.Синоптики предупредили красноярцев о сильном ветре и гололеде.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре и гололеде. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, такая погода будет 8 января:

- В центральных и южных районах региона местами ожидаются порывы западного ветра в 15-18 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица. Также 8-9 января в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау лавиноопасно.

Сегодня в Красноярске минус 3-5, переменная облачность, небольшой снег. Западный ветер в 3-8 метров в секунду. С порывами до 14 метров.

На улице будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких!

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