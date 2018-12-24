2018-12-25T15:48:30+03:00
Дом. Семья

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Красноярске: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Праздничный салют на Новый год 2019 в Красноярске начнется в 18:20 на острове Татышев. Салют можно будет увидеть из любой точки города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фейерверк в Красноярске запустят 26 декабряФейерверк в Красноярске запустят 26 декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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Новый 2019 год Свиньи уже мчится в Красноярск. Жители коробками скупают пиротехнику, готовясь к наступающим новогодним праздникам. Закупают продукты к праздничному столу, расписывают досуг на предстоящую неделю.

А у организаторов общегородского торжества уже есть информация, каким будет главный салют Красноярска.

Фейерверк на открытии главной городской елки обязательно будет, это тоже одна из нерушимых традиций. Запомните время – ориентировочно в 18:15 – 18:20 26 декабря на острове Татышев, сразу после приветственного слова главы города. А затем развернется основная программа праздника.

Стоимость фейерверка не озвучивают. Но одно можно сказать: это подарок городу от спонсоров. По большому счету все праздничные салюты, которые украшают различные праздники в Красноярске в последние много лет, проводятся на средства от представителей бизнеса. И за это им, конечно, огромное спасибо.

Также отметим, что второй фейерверк в череде праздников будет 7 января, также с острова Татышев.

Таким образом красноярцев поздравят с Рождеством. Начнется световое шоу сразу после поздравления митрополита Пантелеимона, ориентировочно после 19 часов.

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