2018-12-25T08:50:13+03:00
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Новогоднее поздравление губернатора Красноярского края Александра Усса 2019

Новогоднее поздравление красноярцев и гостей города от Александра Усса с Новым годом-2019
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Александр Усс, губернатор Красноярского краяАлександр Усс, губернатор Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Дорогие жители Красноярского края!

Поздравляем вас с Новым годом!

Этот праздник приносит в каждый дом особую радость и новые надежды. Он даёт нам замечательный повод подвести итоги уходящего года, подумать о самом главном, поблагодарить друг друга за помощь и поддержку, пожелать новых добрых перемен, исполнения желаний.

Год, который мы оставляем позади, был наполнен важными событиями для всей нашей страны – и для Красноярского края, и для каждого из нас. Он потребовал от нас большой энергии, новых дел и серьёзных усилий по их реализации. Тем ценнее одержанные нами победы. Все отрасли экономики, гуманитарной сферы принесли нам достойные результаты.

Самые значимые для края инициативы нашли поддержку на федеральном уровне. Одобрение Президента получили масштабный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и планы по улучшению экологической обстановки в крупнейших городах края. Внимание и поддержка главы государства, федеральных органов власти сыграли решающую роль в качественной подготовке столицы региона к Всемирной зимней Универсиаде-2019.

В 2018 году мы строили новые школы и дворцы спорта, приводили в порядок дороги и мосты, благоустраивали наши города и районы. Красноярские аграрии, несмотря на все капризы погоды, в 15-й раз собрали лучший в Сибири урожай зерна. Продолжался рост в ключевых отраслях промышленности – металлургии, энергетике, добыче угля, нефти и газа. Благодаря стабильному развитию экономики в крае зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние 25 лет. Главным достижением краевого здравоохранения стал рост продолжительности жизни красноярцев.

Уверены, каждый из вас ощущает свою причастность к этим большим делам. В наступающем, 2019-м году работы будет не меньше. Впереди события, к которым мы готовились не один год. Предстоит встретить гостей Всемирных студенческих игр, отпраздновать 400-летний юбилей Енисейска – одного из старейших городов Сибири, с достойными результатами подойти к 85-летию Красноярского края.

Пусть новогодние праздники зададут радостный, оптимистичный тон всем делам предстоящего года!

Желаем вам хорошего настроения, доброго здоровья, удачи и благополучия!

С Новым годом, дорогие земляки!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания края

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