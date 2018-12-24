На острове Татышев устроят большой праздник и запустят фейерверк

Красноярск вступает в последнюю предновогоднюю неделю. И если еще пару дней назад настроение у горожан было непонятное: будни, быт, работа, заботы... То сегодня в воздухе уже витает ощущение предпраздничной эйфории. И с каждым днем оно неизбежно усиливается.

- В эту морозную неделю Красноярск вступает в решающую фазу подготовки к празднованию Нового года. В этом году елки смонтированы на как никогда большом количестве площадок – их тринадцать, - рассказывает заместитель руководителя департамента социального развития администрации города Денис Антонов.

Первая, Театральная

Первой открылась елка на Театральной площади. Это произошло в минувший четверг, 20 декабря. На открытии было многолюдно. Собрались не только жители соседних многоэтажек. Горожане по привычке приехали сюда из разных районов Красноярска. Все-таки, Театральная площадь была ответственной за встречу Нового года на протяжении более сорока лет.

Здесь установили ледяные скульптуры, смонтировали самую длинную ледяную горку. Так что желающих прокатиться по ней уже достаточно.

А на верхнем ярусе Театральной площади открылись ряды «Белой ярмарки», торгующей праздничными товарами.

И, разумеется, бесподобная по всех отношениях иллюминация, установленная под законсервированными фонтанами. Эта фотозона притягивает к себе любителей селфи, как магнитом.

Все возвращается на круги своя

Когда пару месяцев назад объявили, что на площади Революции смонтируют елку, особенно обрадовались те, кто помнит: когда-то главную городскую елку устанавливали именно здесь. Привозили из леса самую большую ель на лесовозе, надежно ее укрепляли. Потом вешали несколько ленточек гирлянд. И это была самая лучшая елка города, не претендующая на рекорды.

Но к столетию вождя мировой революции на площади решено было установить памятник его имени. И елку оттуда убрали на Театральную площадь. Казалось бы, навсегда. Но все возвращается на круги своя...

Ледового городка как такого здесь нет, авторы постарались компенсировать это световым оформлением. Получился яркий разноцветный остров на карте ночного города.

Сама елка будет работать в нескольких светодинамических режимах. Отдельно подсвечены деревья, оформлен световой туннель. В совокупности это будет яркое световое пространство, которое запустят 25 декабря.

Также на площади Революции установили несколько новых, но уже прогремевших на весь город арт-объектов: кедровые шишки выше человеческого роста. Издалека искусно сделаны, как настоящие. А подойдешь ближе – из бетона. Мнение по их поводу разделилось, но уже, как говорится, что есть, то есть.

Главную елку откроют с размахом...

- Никакой мороз не помешает графику открытия елок, не сомневайтесь, - сказал Денис Антонов. – Все пройдет в лучшем виде, как и запланировано. Мороз, конечно, вносит свои коррективы, это нужно учитывать. Но все сценарии отыграют, как задумано. 26 декабря в 18:00 состоится открытие главной городской елки.

Третий год ее устанавливают на острове Татышев, так что это уже устоявшаяся традиция. Все уже наверняка знают, что красноярская елка – самая высокая в России. Ее высота – 55 метров. Совершенно новая конструкция, надежная, с новым набором светодиодных композиций. Елка поднимается над верхушками деревьев и видна издалека.

Но не елкой единой будет притягивать остров Татышев посетителей на новогодние праздники. Здесь скульпторы возвели удивительный ледовый городок. Его тема звучит так: «Светопритяжение». Это значит, что практически все объекты городка будут подсвечены.

Что касается программы открытия, организаторы всех подробностей не открывают, но обещают: сюрпризов будет много. И в целом тема открытия обыгрывает Универсиаду. Это логично.

… и с фейерверком

Фейерверк на открытии главной городской елки обязательно будет, это тоже одна из нерушимых традиций. Запомните время – ориентировочно в 18:15 – 18:20, сразу после приветственного слова главы города. А затем развернется основная программа праздника.

Стоимость фейерверка не озвучивают. Но одно можно сказать: это подарок городу от спонсоров. По большому счету все праздничные салюты, которые украшают различные праздники в Красноярске в последние много лет, проводятся на средства от представителей бизнеса. И за это им, конечно, огромное спасибо.

А не собраться ли нам в Новогоднюю ночь

31 декабря красноярцев приглашают туда же, на остров Татышев, встретить Новый 2019 год. Концертная праздничная программа начнется в 23:00 и продлится до 3 часов ночи.

В прошлом году организаторы опробовали этот формат. На остров приехали десятки тысяч горожан отметить наступление нового года.

Так что приезжайте компанией и всей семьей. Если погода позволит, время пролетит незаметно. Для гостей на острове оборудовании места, где можно согреться, выпить горячего чая и кофе, туалеты.