Под Красноярском медведь на корпоративе откусил женщине руку

В Ачинском районе медведь откусил женщине руку. ЧП произошло еще в пятницу, 21 декабря, на популярной базе отдыха «Айдашка», которая работает круглый год. Сейчас женщина находится в районной больнице в реанимации. Пострадавшую руку пришлось ампутировать – врачи не смогли ее спасти. Состояние женщины стабильно тяжелое.

Как все произошло, рассказали очевидцы в социальных сетях. Сотрудники комплекса отмечали новогодний корпоратив. Вечером, когда градус веселья был уже значительным, 52-летняя сотрудница вдруг решила показать друзьям, как она кормит хищника. До этого она полгода приносила ему еду и считала, что медведь уже привык к ней. Поэтому без страха перебралась через ограждение, вплотную подошла к клетке и просунула внутрь руку. Но вместо того, чтобы взять угощение, медведь схватил женщину зубами. Возможно, ему не понравился исходивший от нее запах алкоголя.

Общественность переживает за судьбу медведя. Фото: группа КДК "Айдашка" ВКонтакте

Отдыхавшие на этой базе отдыха, рассказывают: зверь находится в надежной клетке – не выберется. А чтобы посетители к нему не приближались, на расстоянии около полутора метров от клетки еще одно ограждение.

«Эти медведи там больше 10 лет живут, и ни разу в голову ни кому не пришло туда залезть. Ребята кормят их и то перегоняя в соседнюю клетку. Отличное место для отдыха, постоянно кормим этих медведей. Там стоит палка чтобы еду пододвигать, если не попадаешь в клетку. Медведь как бегемот открывает пасть и туда можно попасть яблоком. Животные ждут и лапы выставляют, умнее некоторых двуногих животных» - пишет Галина Биль (орфография сохранена).

Пользователи соцсетей переживают, что медведя теперь застрелят и винят во всем пострадавшую женщину, ведь она не соблюдала элементарные правила безопасности.