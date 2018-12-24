Красноярская путешественница баба Лена Ерхова попала в больницу

Баба Лена Ерхова, знаменитая 91-летняя путешественница, которая на весь мир прославила Красноярск, попала в больницу скорой медицинской помощи. Эта новость встревожила всех, кто ее знает. Горожане переживают: что произошло?

Оказывается, баба Лена уже два дня лежит в пульмонологическом отделении БСМП. Сказалась поездка в Туву.

Напомним, что в августе этого года Елена Михайловна поехала в Туву. Отдохнула там на славу, набралась впечатлений. Потом решила посмотреть с группой туристов любимые места отдыха Президента. Ее попутчики взяли над ней шефство, помогали подниматься и спускаться на сложных участках. На одном таком спуске парень не рассчитал, крепко сжал бабушку, у нее два ребра хрустнули.

Тогда она отказалась от госпитализации, мол, заживет, не впервой. Но с тех пор ее беспокоили боли в груди.

- Один день звонили ей – не отвечает. Я думала, наверное, куда-то ушлепала. На следующий день звоним – тоже нет. Потерялся человек. Давай звонить в «02», приняли заявку, расспросили все. Говорю, потерялся наш знаменитый красноярский человек – бабушка, знаете? 91 год. И они быстро перезвонили: ваша бабушка в БСМП. Пульманология, – рассказала Новостям ТВК подруга бабы Лены, Людмила Мариненко.

В краевом минздраве сообщили, что состояние путешественницы стабильное, средней тяжести. А сама она переживает: у нее же путевка в Арабские Эмираты, она должна улететь туда в выходные – встречать Новый год под жарким солнцем. Состоится ли поездка...

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