2018-12-24T09:48:32+03:00
Наука

Красноярские ученые подсчитали, с какой скоростью по свету передвигается Дед Мороз

Чтобы поздравить 30 миллионов детей за 12 часов, он должен пролетать 40 километров в секунду
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские ученые подсчитали, с какой скоростью передвигается Дед МорозКрасноярские ученые подсчитали, с какой скоростью передвигается Дед МорозФото: Мария ЛЕНЦ
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Ученые из Сибирского государственного университета имени Решетнева подсчитали, с какой скоростью по свету передвигается Дед Мороз и его внучка Снегурочка, чтобы успеть поздравить всех российских детей за 12 часов.

А вот для тех, кто верит в чудо, информация весьма интересная. Господа ученые, которые, к слову, тоже немного волшебники, решили узнать, с какой скоростью самая знаменитая новогодняя пара должна передвигаться по стране, чтобы успеть поздравить всех российских детей за 12 часов.

Итак, согласно данным Росстата, в России проживает около 27 миллионов людей в возрасте до 18 лет. Для удобства можно округлить эту цифру до 30 миллионов. Площадь России составляет примерно 17 100 000 квадратных километров. Вот эти две величины и ложатся в основу расчетов.

- Для того, чтобы Деду Морозу и Снегурочке успеть поздравить ребятишек в течение 12 часов, им требуется передвигаться со скоростью, равной около 14 % скорости света. То есть приблизительно 40 километров в секунду, – рассказал аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра «Институт космических исследований и высоких технологий» Дмитрий Зуев.

Двигателей, которые способны развивать такую скорость, на Земле нет. Пока нет. Человек может, конечно, сесть на сверхзвуковой перехватчик МиГ-31, он летит со скоростью 3500 км/ч. Но даже на этом самолете человеку понадобится 200 дней. Так что заменить Деда Мороза не сможет. Из этого вывод очевиден: Дед Мороз пользуется технологиями, многократно превосходящими уровень прогресса человечества. Это и есть – чудо.

Ученые СибГУ пожелали дедушке здоровья и долголетия. И вернулись к своей работе – совершенствовать технологии полетов, чтобы они не отставали от волшебных.

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