2018-12-24T04:58:22+03:00
Общество

В Красноярске последняя неделя года будет шестидневной и прохладной

Самыми морозными ожидаются первые три дня, затем отпустит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске последняя неделя года будет шестидневной и прохладнойВ Красноярске последняя неделя года будет шестидневной и прохладнойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Последняя неделя года будет морозной – обещают нам специалисты Красноярского гидрометцентра. А календарь подсказывает: еще и долгой – шестидневной. Чтобы россияне могли понедельник 31 декабря полностью посвятить себя подготовке к Новому году, отработать этот день придется в субботу 29 декабря.

Так вот, о погоде. Неделя будет морозной. По информации, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра, сегодня ночью столбик термометра опустился до отметки в -31 градус. Днем будет ненамного теплее – до -29 градусов. Следующие пару ночей нас ждут такие же морозные, а вот днем, начиная со вторника, 25 декабря, начнет понемногу теплеть (если можно так сказать о 25-27 градусах ниже нуля).

И уже в субботу 29 декабря нас ждет комфортная погода: днем -16, ночью, ночью -24. В воскресенье 30 декабря будет и вовсе -11 градусов. При этом сильного ветра не прогнозируется.

Что касается северных регионов, например, Норильска, вы не поверите, но там теплее, чем в Красноярске: сегодня ночью было всего -28, а днем ожидается -23. А к концу недели и вовсе столбик термометра поднимется до -8 градусов.

Впрочем, погода – дама капризная. Поэтому не исключено, что прогнозы в течение недели немного изменятся.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Новости 24
Главу Красноярска поблагодарили за возвращение «Дугласа»
Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги
В Красноярском крае нашедшему потерявшегося терьера обещают вознаграждение в 10000 рублей
Обновленная Триумфальная арка разочаровала красноярцев
Верблюды гуляют голодные и холодные: красноярцы возмутились содержанием животных в цирке шапито
ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Казахстан
В Канске при пожаре в частном доме погиб восьмилетний ребенок и его родители
Красноярская спортсменка завоевала серебряную медаль на этапе Кубка IBU
А на макушке звезда горит: красноярские автолюбители сделали новогоднюю елку из своих машин
В Кызыле 16-летнего подростка ограбили прямо возле школы
В Красноярске во время столкновения двух иномарок пострадал один человек
Житель Лесосибирска потратил деньги с найденной на дороге банковской карты и попал под следствие
Красноярцев приглашают на открытие катка на левобережной набережной
«Вынесло на встречную»: автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае
Предновогодние пробки сковали Красноярск
Мозаичное панно на кинотеатре «Родина» снова размалевали вандалы