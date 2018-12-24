В Красноярске последняя неделя года будет шестидневной и прохладной

Последняя неделя года будет морозной – обещают нам специалисты Красноярского гидрометцентра. А календарь подсказывает: еще и долгой – шестидневной. Чтобы россияне могли понедельник 31 декабря полностью посвятить себя подготовке к Новому году, отработать этот день придется в субботу 29 декабря.

Так вот, о погоде. Неделя будет морозной. По информации, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра, сегодня ночью столбик термометра опустился до отметки в -31 градус. Днем будет ненамного теплее – до -29 градусов. Следующие пару ночей нас ждут такие же морозные, а вот днем, начиная со вторника, 25 декабря, начнет понемногу теплеть (если можно так сказать о 25-27 градусах ниже нуля).

И уже в субботу 29 декабря нас ждет комфортная погода: днем -16, ночью, ночью -24. В воскресенье 30 декабря будет и вовсе -11 градусов. При этом сильного ветра не прогнозируется.

Что касается северных регионов, например, Норильска, вы не поверите, но там теплее, чем в Красноярске: сегодня ночью было всего -28, а днем ожидается -23. А к концу недели и вовсе столбик термометра поднимется до -8 градусов.

Впрочем, погода – дама капризная. Поэтому не исключено, что прогнозы в течение недели немного изменятся.