2018-12-30T07:52:23+03:00
Общество

Прокатился по селу с проблесковыми маячками! Полицейский Дед Мороз исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика

Максим хочет стать инспектором ДПС
Ася ЖУКОВА
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Полицейский Дед Мороз исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика. Фото: пресс-служба краевого главка.Полицейский Дед Мороз исполнил новогоднюю мечту 4-летнего мальчика. Фото: пресс-служба краевого главка.
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- Право руля, лево руля! – неожиданный подарок к Новому году получил от полицейских детсадовец Максимка из села Шуваево Красноярского края.

Несмотря на то, что мальчишке всего четыре, он уже определился. Хочет стать инспектором ДПС, чтобы самому ловить нарушителей. О мечте Максима узнали полицейские. И накануне Нового года решили сделать ему сюрприз. Приехали в гости на патрульной машине. Вместе с Дедом Морозом, конечно.

С проблесковыми маячками по родному селу. Фото: пресс-служба краевого главка.

С проблесковыми маячками по родному селу. Фото: пресс-служба краевого главка.

Максим был в восторге. Ему показали автомобиль, на котором преследуют нарушителей. Включили громкоговоритель и разрешили «зажечь» проблесковые маячки. А потом будущий «инспектор» в первый раз проехался по улицам своего села на патрульном авто, да с сигналами.

Максимка в своем первом "патруле". Фото: пресс-служба краевого главка.

Максимка в своем первом "патруле". Фото: пресс-служба краевого главка.

- Полицейские поздравили его с Новым годом, вручили праздничный подарок, - рассказали в пресс-службе краевого главка. – И заверили: ждем тебя в своих рядах!

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