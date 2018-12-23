В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать правильную красную икру к новогоднему столу

Одним из неизменных блюд на новогоднем столе почти в каждой среднестатистической сибирской семье являются бутерброды с красной икрой. А что? Вкусно и полезно! Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Это источник легкоусвояемых белков, да еще богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой и содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Только вот, как выбрать икру в магазине, чтобы выглядела красиво, на вкус не подвела, да еще без вредных консервантов?

- Нужно в первую очередь обратить внимание на условия хранения, соблюдение температурного режима установленного изготовителем, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. - Проверьте банку на дефекты, банка не должна быть вздутой, ржавой, мятой (переворачивая стеклянную банку, икра не должна течь), все надписи должны быть разборчивыми. При встряхивании содержимое банки не должно булькать.

И еще:

- не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

- внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р» (надпись должна быть «выбита» изнутри);

- не берите икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она запрещена. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211;

- Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

Цена искусственной икры на порядок дешевлеФото: Мария ЛЕНЦ

Настоящая или искусственная?

Натуральные икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, нет пленок и трещинок. В таких икринках имеется ядро, и они лопаются при слабом нажатии. Искусственные же икринки однородны, оболочка более жесткая, сложно лопающаяся.

Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Как хранить?

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

ВАЖНО

Если вы не уверены в качестве купленной красной икры, то обращайтесь за консультацией в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю или на телефон горячей линии - 8(391)226 89 50.