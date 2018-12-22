55-градусные морозы обрушатся на Красноярский край уже завтра

Лютые морозы до минус 55 градусов надвигаются на Красноярский край. Об этом предупредили сотрудники Среднесибирского УГМС.

Еще сегодня, 22 декабря, в столице региона будет относительно тепло. Минус 13-16, но ветер, метель. А уже завтра температура начнет стремительно понижаться. К вечеру воскресенья столбики термометров опустятся до отметок минус 25-27. Снег, гололед, порывы ветра до 14 метров в секунду.

- Ночью 23 декабря температура воздуха в центральных районах минус 25-30, местами до минус 40, - рассказывают синоптики. - На юге центральных районов и в южных районах гололедица, порывы ветра 15-18 метров в секунду. Холоднее всего будет на Таймыре – до минус 50-55, а также в Енисейской группе районов – минус 45-50.

Кроме того, 23-24 декабря в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау лавиноопасно. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Утепляйтесь обязательно!