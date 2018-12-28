Заслужил! Школьник из Красноярского края получил на Новый год телескоп от президента

Новогоднюю мечту 10-летнего Димы Шахина из поселка Абан Красноярского края исполнил президент России Владимир Путин. Эту историю рассказали сегодня в администрации региона.

Дима только в четвертом классе, но уже давно увлекается астрономией. О собственном телескопе мечтал несколько лет. И в прошлом году решился – написал президенту. А вскоре получил ответ от главы государства о том, что подарки даются в награду за успехи.

Мальчик подналег на учебу и спорт (он занимается рукопашным боем). За год изменился так, что не узнать. А после снова отправил письмо Владимиру Путину, где рассказал, чего достиг. Заодно приложил к нему копии грамот и страниц дневника, в котором одни пятерки. Тогда-то президент и принял решение: телескоп надо дарить.

Приглашение в Красноярск – в музей ракетно-космической техники – стало для Димы полной неожиданностью. Там мальчика встретил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он передал школьнику телескоп от президента.

- Дима, ты большой молодец! – поздравил его Александр Усс. - Не зря у тебя столько отличных оценок в школе, грамот и дипломов. Здорово, что ты увлекаешься многими вещами в жизни, в том числе спортом и такой интереснейшей наукой, как астрономия. Надеюсь, подарок от Президента России позволит тебе изучить много всего интересного, связанного с космосом. С наступающим тебя Новым годом! Счастья и большой удачи тебе!

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