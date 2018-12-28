«Надеемся на лучшее»: красноярскую путешественницу бабу Лену перевели в онкоцентр

- Наша бабушка в больнице. Состояние тяжелое. Неутомимая путешественница, обожающая жизнь, даже болезнь не может сломить ее любовь к жизни. Такой пост появился сегодня на странице 91-летней путешественницы из Красноярска Елены Михайловны Ерховой (ее все знают как бабу Лену). Соцсети ведут родные пенсионерки.

Неужели правда? Напомним, 22 декабря «мировая бабушка», облетевшая полпланеты на заначку от пенсии, попала в больницу скорой медицинской помощи. Оказалось, ее положили в пульмонологическое отделение БСМП. Сказалась поездка в Туву.

Когда бабушка была на экскурсии, один из попутчиков решил помочь ей. И так сжал, что у нее хрустнули два ребра. С тех пор начались боли в груди. Но она не унывала: налегала на сыр, творог (последний варит сама). На болячки почти не жаловалась, на новый год собиралась в Арабские Эмираты.

После травмы бабушка налегала на творог. А какими блинами нас угощала...Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сегодня Елену Михайловну выписали, - сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь больницы Ирина Сидорова. – У нас она больше лечение не проходит. В каком состоянии? К сожалению, родные женщины и она сама согласия на разглашение такой информации не дали.

Чуть позже нам удалось дозвониться до жены внука Елены Михайловны.

- Да, состояние тяжелое, - подтвердила она. – Я обо всем написала в соцсетях. Мы сейчас с ней. Совсем не могу сейчас говорить, простите…

В соцсетях прошла информация, что пожилую женщину перевели на лечение в онкоцентр. Пока получить официальный комментарий из клиники пока не удалось. Будем надеяться на лучшее.

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