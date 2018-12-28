Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января.
Напомним, ситуация обострилась к концу текущего года. 28.12.18
107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ
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По словам представителей автотранспортных предприятий, рост стоимости топлива и повышение налогов делает их работу нерентабельной.
107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ
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Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января.
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