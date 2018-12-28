Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января.

По словам представителей автотранспортных предприятий, рост стоимости топлива и повышение налогов делает их работу нерентабельной.

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