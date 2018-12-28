Александр Усс: «На метро я по-прежнему рассчитываю»

Александр Усс на ставшей уже традиционной встрече с журналистами в резиденции «Сосны» поделился своим видением итогов 2018 года. По словам губернатора, год был невероятно насыщенным и богатым на события и позитивные сдвиги. Преображение и украшение города, достойное внимание к Красноярску и красноярцам со стороны федерального центра, отличные успехи в сельском хозяйстве и промышленном производстве (здесь край обгоняет среднероссийские показатели), про победу фестиваля «Мир Сибири» как лучшего российского туристического проекта, про новые подходы к работе в лесной отрасли, о «финишной прямой» в подготовке к Универсиаде и о многом другом Александр Усс говорил поведал как всегда искренне и душевно.

Про общественную сплоченность и активную гражданскую позицию

Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что наша политическая жизнь стала более спокойной, более конструктивной. Считаю, что сама конкурентная борьба становится более цивилизованной, связанной с пониманием того, что после выборов жизнь не заканчивается, и все мы – вчерашние политические конкуренты - должны вместе работать на благо края, ходить по одним и тем же улицам и смотреть друг другу в глаза. В этом контексте я упомяну ещё ряд событий, напрямую с политикой не связанных. Красноярский край признан пилотным регионом России с точки зрения развития волонтерского движения, и оно в регионе приобретает очень серьёзный размах, причем без каких-то исключительных усилий со стороны власти. Это реальная потребность людей. Ещё отмечу, что Красноярск, по оценке федеральных структур, в 2018 году признан лучшим городом страны по активности граждан в благоустройстве города. Мы стремились к тому, чтобы красноярцы ощутили себя хозяевами города, и это, в общем-то, получилось. И еще один штрих. В этом году в детских домах Красноярского края стало на одну треть меньше ребятишек. Их всё активнее разбирают красноярские семьи. Всё это в совокупности я оцениваю так – у нас в крае сформирован запрос на общественную солидарность, на сплоченность. Это хорошо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Про лесную отрасль

В этом году, скорее всего, край выйдет на абсолютный рекорд в своей истории – это выше, чем в социалистические времена, – 26 миллионов кубометров заготовленной древесины. Но это нас не должно успокаивать, коль скоро у нас есть необходимость наращивать прежде всего переработку, а не только заниматься круглым лесом. Следующий год, с моей точки зрения, должен стать годом кампании декриминализации в лесной отрасли. К сожалению, там накопилось очень много вопросов с «черными лесорубами», бесконтрольностью, и с этим надо планово, но уверенно заканчивать. Ещё одна тема, касающаяся лесной отрасли, связана с увеличением объёмов площадей по лесовосстановлению. Лес – это своеобразный огород при нормальной работе с ним, с циклом восстановления в 80 лет. Объёмы восстановления в следующем году будут у нас удвоены. Хотя это даст результат через десятки лет, но тем не менее мы намерены этим заниматься.

Про новые перспективы аэропорта

На финише прошлого года мы с вами вместе «сдавали» наш аэропорт. По прошествии года можно с уверенностью говорить, что Красноярск имеет самый красивый аэропорт страны. Не самый большой, но самый симпатичный, если хотите, и самый технически оснащённый – это признают все. В этом году произошло знаменательное событие, решение, которого в конце будущего года, скорее всего, воплотится в жизнь. Я имею в виду решение компании «Аэрофлот» создать здесь авиаотряд и один из четырёх российских хабов. Это означает увеличение пассажиропотока значительно, а это по меньшей мере восемь ежедневных рейсов на восточном направлении и оживление авиасообщения на внутрироссийских линиях.

Про круизные теплоходы и метро

Мы говорили с вами на протяжении этого года о необходимости заложить два судна, два круизных лайнера для пассажирского сообщения по нашей реке. Такое решение принято, средства в бюджет следующего года уже заложены. Закладка этих судов состоится в Санкт-Петербурге, я думаю, поздней весной будущего года.

Кроме этого, уже заказана схема транспортного обеспечения Красноярска с метро и без метро, с классическим и легким метро. Этот план появится у нас весной следующего года. Что касается 1 миллиарда рублей, выделенных краю из федерального бюджета на актуализацию схемы метро, то в следующем году задача у нас очень простая – привести в современный вид старый проект, понять, сколько это будет стоить и как мы сможем вмонтировать его в ту транспортную схему, о которой я сказал. Нам пора заканчивать латать лоскутную схему транспортного обеспечения, которая есть в Красноярске, и получить некий перспективный продукт, который будет устремлен в будущее. А на метро я по-прежнему рассчитываю при поддержке президента.

Про подготовку к Универсиаде

В городе были проведены масштабные работы, которые находились под пристальным вниманием в том числе и журналистского сообщества – со всеми успехами, со всеми недочётами, которые, увы, есть в каждом большом деле. Но, знаете, большое видится на расстоянии. Я вот максималист: всё время какие-то задачи, какие-то там замечания по городским работам. Тем не менее все, кто к нам приезжает после двух-, трёхмесячного отсутствия, говорят о том, что в городе действительно не просто изменения, а заметные изменения к лучшему. За это я хотел бы поблагодарить и городскую власть, и главу нашего города, и его коллег, да и всех горожан, которые приняли в этом активное, деятельное участие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Говоря об Универсиаде, не могу не сказать, что все 34 объекта Универсиады сегодня готовы к приёму гостей. Хочу заметить, что это дело в основном самих красноярцев. Многие из этих объектов являются не просто добротными – они являются по-настоящему уникальными. Более того, несколько из них – лучшие в своём классе в мире в целом. Тестовые соревнования начались вовремя, это ещё одно отражение того, что мы многое можем делать на «воле», что называется, на сибирском характере, и именно это даёт нам основания для уверенного, оптимистичного взгляда в будущее.

Ну и напоследок. Про новогоднее застолье

Что касается рюмки или бокала за новогодним столом – могу сказать, что в этом отношении я человек универсальный. Хотя, скорее всего, без традиционного бокала шампанского не обойдется. В коньяках и виски особо не понимаю, скажу вам откровенно. А когда речь заходит о вине, где надо не ударить в грязь лицом – я просто ориентируюсь по цене. Не пытаюсь комментировать и умничать на предмет того, сколько вину лет и в какой провинции этот виноград вырос. А что касается пожеланий – своим родным я желаю традиционно здоровья, счастья и чтобы год грядущий был не хуже, чем предыдущий. Чего и вам, дорогие друзья, желаю.