Эксперты забраковали треть продаваемого в Красноярске шампанского

Новый год без шампанского не новый год! Поднять под бой курантов бокал игристого – традиция во многих домах. Но какое шампанское выбрать? Об этом рассказали эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии.

Накануне нового года они приобрели девять образцов полусладкого шампанского. Российского, разумеется. Разброс цен за бутылку – от 164 до 350 рублей. Закупались в местных торговых сетях.

Сразу отметим: все образцы изготавливались по ГОСТу. По крайней мере, так сообщалось. Напитки исследовали на содержание спирта, давление в бутылке двуокиси углерода (благодаря которому и появляются «волшебные» пузырьки), концентрацию экстракта и кислот.

И что в итоге? Как выяснилось, содержимое трех из девяти бутылок не соответствует требованиям.

В полусладком шампанском «Ливадия» (Ялта), купленном за 179 рублей, оказалось слишком мало двуокиси углерода и кислот сусла. Та же история с игристым «Премиум» («Минераловодский винзавод», Ставропольский край) за 164 рубля. Недостаток кислот сусла/вина выявили и в шампанском «Вилаш Золотое» (Санкт-Петербург) за 199 рублей.

А с остальными все в норме. Делаем выводы перед покупкой!