Новогодняя афиша Красноярска 2019: куда сходить с детьми
Новый год в «Роевом ручье»
Здесь работает «Почтариумъ» — волшебная почта Деда Мороза: в заимке на территории Парка динозавров каждый ребенок сможет написать письмо новогоднему волшебнику.
В новогодних детских новогодние утренника, вечерних дискотеках и новогодних программах участвуют северные олени, хаски, самоеды, сказочные персонажи.
Есть несколько вариантов проведения новогоднего праздника.
Детям до 7 лет - «Новогодний утренник «Лес чудес», ежедневно в 10.00, в 12.00 и 14.00.
Продолжительность программы – 2-2,5 часа.
Для школьников постарше - «Новогодняя дискотека», ежедневно в 16.00
Продолжительность программы – 2-2,5 часа.
Роев ручей
Стоимость программы от 850 рублей (входной билет в парк, развлечения и угощение)
Все подробности по т. 294-20-20
Парад снеговиков 0+
Участником может стать любой желающий. Принимаются коллективные заявки от групп детских садов, классов, семей, коллективов учреждений и фирм.
Команде будет предоставлена снежная заготовка размером с человека, из которой за час необходимо сделать своего необычного снеговика. Участники могут взять с собой любые необходимые материалы для изготовления своего оригинального снеговика: одежду, украшения, картонные заготовки и проявить максимум фантазии.
Регистрация участников пройдет с 14:30 до 15:00 на площади у Центральной Сцены.
Заявку на участие можно подать по телефону 294-20-20, 269-80-80 (доб. 501)
Кстати, все заранее зарегистрированные участники «Парада снеговиков» получают бесплатный входной билет в Парк!
Роев ручей
29 декабря, 15.00
Билеты 150-350 рублей, дети до 7 лет бесплатно.
Новогодние приключения с Центром путешественников 16+
Организаторы приглашают прогуляться по лесным тропам «Красноярского хайкинга». Всего 4 км и вы в теплой юрте, где будут конкурсы, интернациональные Деды Морозы, Снеговик, а также козы, кони и катание в санях.
Регистрация участников до 20 декабря по тел 271-08-08.
«Центр путешественников»
Ул. Карла Маркса, 49
23 декабря, 10.00
Стоимость участия 800 рублей.
«В Новый год с «Волшебным микрофоном» 3+
Классические персонажи закручивают сюжет вместе с героями мультиков, а юные зрители — активные участники происходящего!
На сцене Анастасия Вишневская и Андрей Киндяков, ансамбли «Орленок» и «Экспрессия», «Созвездие детства», цирк «Надежда», герои «Мечтариума» и, конечно, солисты «Волшебного микрофона».
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 действие
Большой концертный зал
Пр.Мира, 2Б
27 декабря, 18.00
Детская ёлка. Спектакль "Как отважная Айяна к Солнцу ходила" 3+
Формат мероприятия: интерактив + спектакль
Специально к Новому году детский музыкальный театр «Радуга» поставил красочный и познавательный спектакль «Как отважная Айяна к Солнцу ходила» по оригинальному сценарию Елены Новицкой.
Перед представлением детей ждут новогодние забавы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой: хороводы, танцы, конкурсы, стихотворения, загадки, и, конечно же, волшебная атмосфера праздника!
В 11.00 – новогодний интерактив
В 12.00 – спектакль
Камерный зал филармонии
Пр.Мира, 2Б
25 декабря, 11.00
Билеты 250–300 рублей.
"От классики до джаза. Новогодний ремикс" 6+
Известные классические мелодии, джазовые стандарты, популярнейшие русские народные темы — всё это в уникальных авторских переложениях, придающих знакомым мелодиям абсолютно новое звучание.
Исполнители:
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина
Солисты
Виталий Осипов (баритон)
Ольга Брагинская (скрипка)
Продолжительность 1 час 50 минут, 2 отделения.
Большой концертный зал
Пр.Мира, 2Б
28 декабря, 19.00
Билеты 500—800 рублей.