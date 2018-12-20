Новогодняя афиша Красноярска 2019: куда сходить с детьми

Новый год в «Роевом ручье»

Здесь работает «Почтариумъ» — волшебная почта Деда Мороза: в заимке на территории Парка динозавров каждый ребенок сможет написать письмо новогоднему волшебнику.

В новогодних детских новогодние утренника, вечерних дискотеках и новогодних программах участвуют северные олени, хаски, самоеды, сказочные персонажи.

Есть несколько вариантов проведения новогоднего праздника.

Детям до 7 лет - «Новогодний утренник «Лес чудес», ежедневно в 10.00, в 12.00 и 14.00.

Продолжительность программы – 2-2,5 часа.

Для школьников постарше - «Новогодняя дискотека», ежедневно в 16.00

Продолжительность программы – 2-2,5 часа.

Роев ручей

Стоимость программы от 850 рублей (входной билет в парк, развлечения и угощение)

Все подробности по т. 294-20-20

Парад снеговиков 0+

Участником может стать любой желающий. Принимаются коллективные заявки от групп детских садов, классов, семей, коллективов учреждений и фирм.

Команде будет предоставлена снежная заготовка размером с человека, из которой за час необходимо сделать своего необычного снеговика. Участники могут взять с собой любые необходимые материалы для изготовления своего оригинального снеговика: одежду, украшения, картонные заготовки и проявить максимум фантазии.

Регистрация участников пройдет с 14:30 до 15:00 на площади у Центральной Сцены.

Заявку на участие можно подать по телефону 294-20-20, 269-80-80 (доб. 501)

Кстати, все заранее зарегистрированные участники «Парада снеговиков» получают бесплатный входной билет в Парк!

Роев ручей

29 декабря, 15.00

Билеты 150-350 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Новогодние приключения с Центром путешественников 16+

Организаторы приглашают прогуляться по лесным тропам «Красноярского хайкинга». Всего 4 км и вы в теплой юрте, где будут конкурсы, интернациональные Деды Морозы, Снеговик, а также козы, кони и катание в санях.

Регистрация участников до 20 декабря по тел 271-08-08.

«Центр путешественников»

Ул. Карла Маркса, 49

23 декабря, 10.00

Стоимость участия 800 рублей.

«В Новый год с «Волшебным микрофоном» 3+

Классические персонажи закручивают сюжет вместе с героями мультиков, а юные зрители — активные участники происходящего!

На сцене Анастасия Вишневская и Андрей Киндяков, ансамбли «Орленок» и «Экспрессия», «Созвездие детства», цирк «Надежда», герои «Мечтариума» и, конечно, солисты «Волшебного микрофона».

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 действие

Большой концертный зал

Пр.Мира, 2Б

27 декабря, 18.00

Детская ёлка. Спектакль "Как отважная Айяна к Солнцу ходила" 3+

Формат мероприятия: интерактив + спектакль

Специально к Новому году детский музыкальный театр «Радуга» поставил красочный и познавательный спектакль «Как отважная Айяна к Солнцу ходила» по оригинальному сценарию Елены Новицкой.

Перед представлением детей ждут новогодние забавы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой: хороводы, танцы, конкурсы, стихотворения, загадки, и, конечно же, волшебная атмосфера праздника!

В 11.00 – новогодний интерактив

В 12.00 – спектакль

Камерный зал филармонии

Пр.Мира, 2Б

25 декабря, 11.00

Билеты 250–300 рублей.

"От классики до джаза. Новогодний ремикс" 6+

Известные классические мелодии, джазовые стандарты, популярнейшие русские народные темы — всё это в уникальных авторских переложениях, придающих знакомым мелодиям абсолютно новое звучание.

Исполнители:

Академический большой хор «Мастера хорового пения»

Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина

Солисты

Виталий Осипов (баритон)

Ольга Брагинская (скрипка)

Продолжительность 1 час 50 минут, 2 отделения.

Большой концертный зал

Пр.Мира, 2Б

28 декабря, 19.00

Билеты 500—800 рублей.