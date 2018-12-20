«Мы не можем терять надежды»: родственники потерявшихся в Приисковом туристов просят продолжить поиски

Почти месяц спасатели и волонтеры искали четырех потерявшихся в горах Хакасии туристов.

Напомним, 24 ноября в Приисковом пропали четверо: трое мужчин из Красноярска и одна жительница Саяногорска. Утром они уехали на снегоходах в горы, в урочище Левая Сарала, - оно в 6 километрах от поселка. И не вернулись к вечеру - разыгралась сильная пурга, и, вероятнее всего, люди в ней сбились с пути. Спустя пару дней в 10 километрах от поселка снегоходчики, помогавшие в поисках, обнаружили брошенные туристами снегоходы и убежище из снега и веток, где ночевали потерявшиеся. На этом все. Поиски продолжались 23 дня, но результата не дали, и в МЧС приняли решение приостановить их до весны.

- Мы считаем, что сделано не все, что можно, для того, чтобы их найти, и это понятно любому, кто в Интернете следил за поисками, - сказала «Комсомольской правде» - Красноярск жена одного из потерявшихся. – Мы стараемся сейчас договориться с МЧС. Но вернутся ли они – не знаю.

В группе было двое 40-летних мужчин - Александр З. и Дмитрий Е., 36-летняя Мария Б. и 30-летний Артем С. В СУ СКР по Хакасии, где возбудили уголовное дело по факту пропажи туристов, говорят, что все они – люди опытные. В Приисковом не впервые и район знали хорошо.

- Следователь, как только нашли снегоходы, выезжала на место, - сообщила официальный представитель следкома Хакасии Юлия Арбузова.

Что касается спасательной операции, то официально МЧС прекратило ее 18 декабря – до момента, пока не сойдет снег. А случается это в Приисковом в конце мая – начале июня.

- Все вероятные зоны нахождения пропавшей группы были обследованы, - говорят спасатели. - Никаких дополнительных следов, кроме снегоходов, пропавшей группы обнаружено не было. Проводить дальнейшие поиски в настоящее время, с учетом сложных природных и климатических условий, нецелесообразно.

Прямо скажем – для обнаружения людей сделано немало. С помощью двух вертолетов (один Ми-8 МЧС, другой - частный) обследованы сотни километров тайги. Когда нашли снегоходы, район поисков значительно сузился, и у спасателей и волонтеров появилась надежда. Поисковики предположили, справедливо полагая, что далеко от машин люди уйти не могли. Впрочем, ненадолго. Потому что день шел за днем, а результата не было. Для поисков при этом использовались не только лавинные шнуры или щупы.

- Вокруг найденных снегоходов обследовано все в радиусе 2 километров, - говорят в МЧС по Хакасии, – поиски шли с помощью прибора RECCO, он специально предназначен для того, чтобы искать людей под лавинами или снежной массой.

Прибор реагирует на отражатель, который вшит в снаряжение снегоходчиков. Такое зондироание «пробивает» снежный наст на расстояние до 200 метров в глубину. Радиус в два километра только на первый взгдяд кажется небольшим. Но только представьте: снега тут по шею, и это «пухляк», двигаться в таких условиях нереально тяжело! И весь этот учаток обследовали.

О том, что на данном этапе сделано все, что можно, говорят и волонтеры, такие же снегоходчики, которые с первого дня метр за метром едвали не ползком обследовали горы.

- В тех погодных условиях, которые есть в Приисковом, для поисков людей мы действительно сделали все, чтобы их найти, - говорит профессиональный снегоходчик Александр, участвовавший в спасоперации. – И нам, как снегобратьям, искренне жаль, что все так случилось. Выжить, думаю, было нереально уже после третьего, максимум – пятого дня с момента пропажи.

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