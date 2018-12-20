2018-12-20T13:26:02+03:00
Происшествия

На Красноярский край надвигаются 55-градусные морозы и сильный ветер

Когда ждать метелей и понижения температуры?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в морозы: одеваться по погоде, не употреблять алкоголь и по возможности долго на улице не находиться.Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в морозы: одеваться по погоде, не употреблять алкоголь и по возможности долго на улице не находиться.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярский край надвигаются 55-градусные морозы и сильный ветер. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным спасателей и синоптиков, погода в крае испортится уже завтра, в пятницу, 21 декабря. В этот день в центральных и южных районах ожидается сильный ветер – местами до 20, а кое-где и до 25 метров в секунду, с метелями.

Начнет понижаться и температура. На севере центральных районов ночью столбики термометров опустятся до -30, -35, а местами и до -40 градусов. На север края придут аномальные морозы - на Таймыре ожидается до -50, а в Эвенкии вообще до -55 градусов!

- На автодорогах центральных и южных районов сохранится гололедица, - предупреждают спасатели.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в морозы: одеваться по погоде, не употреблять алкоголь и по возможности долго на улице не находиться.

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