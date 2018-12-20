2018-12-20T13:10:28+03:00
Общество

Дед Мороз приехал в Красноярск на сияющей электричке

Красноярская железная дорога приглашает горожан в новогоднее путешествие [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дед Мороз приехал в Красноярск на сияющей электричке. Фото: пресс-служба КрасЖДДед Мороз приехал в Красноярск на сияющей электричке. Фото: пресс-служба КрасЖД
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Ранним утром 20 декабря к первому перрону железнодорожного вокзала прибыла необычная электричка. Украшенные праздничной иллюминацией вагоны плавно подъехали и остановились у площадки, где стоит монумент паровозу. Здесь электричку ожидала толпа пассажиров.

Дед Мороз приехал в Красноярск на сияющей электричке..

Двери отворились и из вагона на платформу вышел Дед Мороз в сопровождении снеговиков-железнодорожников. И первым делом поздравил красноярцев с наступающим новым город. После этого началось удивительное файер-шоу, игра с огнями, затем небольшой концерт. Наконец, пассажиры сели в вагон и началось праздничное путешествие по маршруту Красноярск – Бугач – Красноярск.

Сначала - огненное шоу. Фото: пресс-служба КрасЖД

Сначала - огненное шоу. Фото: пресс-служба КрасЖД

Новогодняя электричка – подарок красноярцам от Красноярской железной дороги. Он будет ходить по расписанию городской электрички с 20 по 31 декабря в утренние и вечерние часы. Когда в городе еще темно или уже темно, сияющая электричка производит яркое впечатление.

Дед Мороз приехал не один, а со своими друзьями, снеговиками-железнодорожниками. Фото: пресс-служба КрасЖД

Дед Мороз приехал не один, а со своими друзьями, снеговиками-железнодорожниками. Фото: пресс-служба КрасЖД

Расписание движения праздничной электрички от станции Красноярск до:

- 6:06 – Красноярск-Северный;

- 7:36 – Базаиха;

- 14:00 – Дивногорск;

- 17:28 – Красноярск-Северный;

- 19:01 – Дивногорск.

Атмосфера в вагонах - праздничная Фото: пресс-служба КрасЖД

Атмосфера в вагонах - праздничная Фото: пресс-служба КрасЖД

Электричка будет сюрпризом для своих пассажиров

Электричка будет сюрпризом для своих пассажиров

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