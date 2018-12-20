2018-12-20T11:41:27+03:00
Происшествия

Страшное зрелище: в Манском районе ночью полностью сгорел сельский клуб

Дознаватели устанавливают причину возгорания [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В поселке Колбинский Манского района (находится в 159 километрах от Красноярска) ночью полностью сгорел сельский клуб. Фото: "Комсомольская правда"В поселке Колбинский Манского района (находится в 159 километрах от Красноярска) ночью полностью сгорел сельский клуб. Фото: "Комсомольская правда"
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В поселке Колбинский Манского района (находится в 159 километрах от Красноярска) ночью полностью сгорел сельский клуб. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар в клубе вспыхнул ночью. Фото: "Комсомольская правда"

Пожар в клубе вспыхнул ночью. Фото: "Комсомольская правда"

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на районный пульт пожарной охраны около двух часов ночи по местному времени – на номер 01 позвонил кто-то из жителей поселка.

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: "Комсомольская правда"

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: "Комсомольская правда"

Приехавшие на место пожарные тушили огонь несколько часов, полностью ликвидировать пожар удалось лишь к утру.

- На тушение пожара от МЧС России привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Потушить пожар удалось лишь к утру. Фото: "Комсомольская правда"

Потушить пожар удалось лишь к утру. Фото: "Комсомольская правда"

Здание выгорело полностью. По предварительным данным, никто в пожаре не пострадал.

- Зрелище было страшное, - рассказывает житель поселка Николай. – Очень жаль, что спасти здание не удалось, мы теперь остались без клуба….

Причины пожара выясняют дознаватели. Фото: "Комсомольская правда"

Причины пожара выясняют дознаватели. Фото: "Комсомольская правда"

О причинах ЧП пока не сообщают, их будут выяснять дознаватели. Если специалисты придут к выводу, что кто-то мог быть виновен в случившемся, всю информацию передадут в полицию, а там, скорее всего, заведут уголовное дело.

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