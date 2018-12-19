Год новых возможностей

В уходящем году угольщиками было реализовано множество проектов и поставленных задач, благодаря которым и компания, и ее сотрудники, а главное – жителя края ощутили, насколько значимо и важно присутствие СУЭК в регионе: наращивая добычу и надежно обеспечивая все крупнейшие станции Красноярского края топливом, предприятия компании стали гарантом тепла в домах миллионов жителей региона.

- Мы нарастили объемы на Бородинском разрезе – это самое крупное предприятие открытой угледобычи не только в Красноярском крае, но и в России. С перевыполнением плана отработал Назаровский разрез, предприятие с большими традициями опыта и мастерства. На Березовском разрезе подходит к завершению строительство комплекса по производству инновационных продуктов из бурого угля, в том числе бездымных топливных брикетов, - рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Для Красноярского края экологическая тематика всегда была приоритетной, поэтому любые инновации компаний в этом направлении работают не столько на рост объемов, сколько на социальное благополучие региона. Как рассказал Андрей Федоров, уже в начале 2019 года в Шарыповском районе края будет запущен углехимический комплекс, который выведет на промышленные масштабы выпуск инновационных продуктов из бурого угля. Его мощность на первом этапе составит 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Это тот объем, который необходим, чтобы полностью закрыть потребность краевого центра в экологически чистом топливе, тем самым в определенной мере снизив нагрузку на атмосферный воздух.

Фото: СУЭК

Импортозамещение – еще одна задача, которую компания поставила перед собой несколько лет назад и успешно решает силами сервисных предприятий СУЭК в Красноярском крае. В нашем регионе таких предприятий два – это Бородинский ремонтно-механический завод, который является флагманом работы в этом направлении, и Назаровское горно-монтажное наладочное управление. Оба предприятия сегодня оснащены самым современным оборудованием – станками с ЧПУ, 3D-сканнерами, установками плазменной и лазерной резки и другими высокотехнологичными машинами. Благодаря чему сегодня предприятия сами выпускают высокотехнологичные машины и оборудование. Достижения сервисных предприятий в 2018 году были отмечены сразу несколькими высокими наградами: Национальной премией в области импортозамещения «Приоритет-2018» отмечены выпускаемые на Бородинском РМЗ центробежные горизонтальные шламовые насосы, по техническим характеристикам и надежности они не уступают зарубежным образцам, зато стоимость бородинских насосов позволяет отечественным предприятиям существенно сэкономить. Гран-при выставки «Уголь России и Майнинг» удостоен завод за разработку ковша на экскаватор ЭШ-10/70 новой конструкции. Высшую награду экспозиции получило и Назаровское горно-монтажное наладочное управление за автоматизированную систему контроля учета и управления работой экскаватора (АСКУУР). Благодаря постоянному развитию только за последние несколько лет на сервисных предприятиях было создано более 100 новых рабочих мест.

КОНКРЕТНО

В СУЭК каждый человек стремится к самореализации, совершенствованию себя в профессиональной сфере. Труд пятерых сотрудников красноярских предприятий компании получил высочайшее признание на государственном уровне. Указом Президента России двое горняков удостоены в 2018 году почетного звания «Заслуженный шахтер РФ», еще двое – Медали ордена «За заслуги перед Отечеством». А машинист экскаватора Березовского разреза Владимир Ильин стал обладателем Ордена Почета – его нашему земляку вручил лично президент Владимир Путин. Все это говорит о том, что перспективы компании тесно связаны с развитием края, с тем вкладом, который вносят работники предприятия, создавая не только мощный потенциал для роста показателей самой СУЭК, но и возможность жить в крае, которым хочется гордиться.