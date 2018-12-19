2018-12-19T04:48:18+03:00
Спорт

В Красноярске после ремонта открылся стадион «Енисей»

Хоккеисты отметили событие матчем, разгромив соперника со счетом 11:0
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске после ремонта открылся стадион «Енисей». Фото: пресс-служба КрайспортаВ Красноярске после ремонта открылся стадион «Енисей». Фото: пресс-служба Крайспорта
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В Красноярске после ремонта официально открылся стадион «Енисей». Напомним, что это домашний стадион одноименной и прославленной команды по хоккею с мячом. Он был построен в 1971 году, последнюю реконструкцию там проводили в 2001 году. В 2017 году было принято решение: раз хоккей с мячом включен в список основных видов спорта в программе Универсиады, необходимо привести его в достойный вид.

Работа проделана колоссальная, стадион изменился как внутри, так и снаружи. Полностью была демонтирована старая арена и на ее месте возведен крытый комплекс на 5 тысяч мест. Общая площадь объекта – более 29 тысяч квадратных метров, размер игрового хоккейного поля – около 8 тысяч квадратных метров. Для спортсменов оборудованы два спортивных зала для разминки, тренажерный зал, раздевалки и технические помещения.

Кстати, при возведении кровли строители использовали уникальную технологию. Одними из основных элементов в конструкции крыши являются клееные деревянные арки с расстоянием между точками опоры до 99,9 метров. Каждая арка состоит из 8 деревянных клееных частей, которые при сборке образуют уникальную конструкцию. Арка собирается из двух половин, вес каждой – 47 тонн. В России всего несколько сооружений возведено с применением подобного конструктивного решения, которое позволяет снизить расход металла при строительстве и массу здания.

Церемония открытия состоялась накануне, 18 декабря. И самый лучший способ отметить это событие для хоккеистов и их болельщиков – провести на новом льду победоносный матч. «Енисей» разгромил «Родину со счетом 11:0.

- Сегодня сбылась мечта многих поколений красноярских хоккеистов и болельщиков: у команды «Енисей» появилась современная всесезонная площадка, − сказал губернатор края Александр Усс на церемонии открытия. − Под крышей нового стадиона в любую погоду будут идеальные условия для игр и тренировок. Здесь начнётся новый этап в жизни клуба и всего красноярского хоккея с мячом. Рад поздравить наш титулованный клуб и всех его поклонников с этим долгожданным событием.

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