Эффектный фейерверк и светящиеся горки. В Красноярске открыли главную елку

Раз-два-три, гори! Главную городскую елку открыли сегодня вечером на острове Татышев. Яркая, вся в огнях, она стала самой большой в стране. 57 метров в высоту вместе с верхушкой, да еще в диаметре 20 метров, выглядит впечатляюще. К тому же украшена гирляндами из 60 тысяч светодиодов, которые работают по 20 различным сценариям.

У елки - 20 сценариев подсветки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ледовый городок удался!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Такой елки у нас еще не было! – поделились с «Комсомолкой» Анна и Иван. Несмотря на 30-градусный мороз, они пришли на открытие всей семьей, с детьми. – Очень круто смотрятся и подсвеченные горки. Надеемся, скоро потеплеет, можно будет тут вдоволь нагуляться.

Светящиеся ледовые горки - это что-то!Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, кроме елки в Татышев-парке запустили ледовый городок – со световыми качелями, композициями изо льда, интерактивными локациями. А еще тут есть — аллея звезд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт… Все не опишешь – это надо видеть!

Предусмотрено 20 сценариев подсветки.Фото: Мария ЛЕНЦ

А какой был фейерверк!Фото: Мария ЛЕНЦ

Золотые всполохи взлетали в небо.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кульминацией праздника стал эффектный фейерверк. Наблюдая за разноцветными всполохами, взмывающими в небо, люди кричали «ура», хлопали. С наступающим Новым годом, Красноярск!

Завершил праздник залпами фейерверка.Фото: Мария ЛЕНЦ