2018-12-26T16:23:55+03:00
Общество

Эффектный фейерверк и светящиеся горки. В Красноярске открыли главную елку

Несмотря на мороз, полюбоваться зрелищем пришли сотни горожан [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске открыли главную елку.В Красноярске открыли главную елку.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Раз-два-три, гори! Главную городскую елку открыли сегодня вечером на острове Татышев. Яркая, вся в огнях, она стала самой большой в стране. 57 метров в высоту вместе с верхушкой, да еще в диаметре 20 метров, выглядит впечатляюще. К тому же украшена гирляндами из 60 тысяч светодиодов, которые работают по 20 различным сценариям.

Хороша, согласитесь? Фото: Мария ЛЕНЦ

Хороша, согласитесь?Фото: Мария ЛЕНЦ

У елки - 20 сценариев подсветки. Фото: Мария ЛЕНЦ

У елки - 20 сценариев подсветки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ледовый городок удался! Фото: Мария ЛЕНЦ

Ледовый городок удался!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Такой елки у нас еще не было! – поделились с «Комсомолкой» Анна и Иван. Несмотря на 30-градусный мороз, они пришли на открытие всей семьей, с детьми. – Очень круто смотрятся и подсвеченные горки. Надеемся, скоро потеплеет, можно будет тут вдоволь нагуляться.

Светящиеся ледовые горки - это что-то! Фото: Мария ЛЕНЦ

Светящиеся ледовые горки - это что-то!Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектно, правда? Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектно, правда?Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, кроме елки в Татышев-парке запустили ледовый городок – со световыми качелями, композициями изо льда, интерактивными локациями. А еще тут есть — аллея звезд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт… Все не опишешь – это надо видеть!

Предусмотрено 20 сценариев подсветки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предусмотрено 20 сценариев подсветки.Фото: Мария ЛЕНЦ

А какой был фейерверк! Фото: Мария ЛЕНЦ

А какой был фейерверк!Фото: Мария ЛЕНЦ

Золотые всполохи взлетали в небо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Золотые всполохи взлетали в небо.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кульминацией праздника стал эффектный фейерверк. Наблюдая за разноцветными всполохами, взмывающими в небо, люди кричали «ура», хлопали. С наступающим Новым годом, Красноярск!

Завершил праздник залпами фейерверка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершил праздник залпами фейерверка.Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на мороз, люди приезжали вместе с детьми. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на мороз, люди приезжали вместе с детьми.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Красноярский цементный завод получил два диплома конкурса «100 лучших товаров России»
По итогам проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») вошло в число дипломантов программы за производство двух видов цемента
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Схема движения в Красноярске меняется из-за елок
Красноярских заключенных учат на звонарей
Новогоднюю елку вернули на площадь Свердлова в Красноярске спустя почти 10 лет
Истребители МиГ-31 подняли по тревоге в Красноярском крае
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
«Уехал своим ходом»: Nissan повис на отбойнике после ДТП в Красноярске
Подметающего улицы Деда Мороза заметили в Красноярске
Два КАМАЗа монеточек! Красноярцы обменяли 9 млн рублей мелочью на деньги Универсиады
Главная елка Красноярска откроется сегодня ярким фейерверком
Светящийся каток на набережной приглашает красноярцев встретить Новый год
Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске
«Не знали, что горят»: полицейские вывели из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына
Замерзающую семью в сломанной на трассе машине выручили спасатели