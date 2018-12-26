2018-12-26T11:25:59+03:00
Общество

Не бездомный, а музейный! Потерявшегося песика приютили в красноярском краеведческом

Совершим новогоднее чудо – поможем малышу найти хозяев?
Ася ЖУКОВА
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В краеведческом музее Красноярска приютили потерявшегося песика. Фото: красноярский краеведческий музей.В краеведческом музее Красноярска приютили потерявшегося песика. Фото: красноярский краеведческий музей.
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Смышленый, ласковый, только глаза грустные... Такой песик поселился сегодня в краеведческом музее Красноярска. Накануне, 25 декабря, он потерялся в микрорайоне Покровский, в самые морозы.

- Все произошло неподалеку от торгового центра «ПокровSKY», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск сотрудница музея Елена. – Наш замдиректора поехал в тот район по делам. Открыл дверцу машины, и вдруг внутрь прыгнул песик. А обратно выходить не захотел. Позже нам сказали: видимо, он местный, просто потерялся. Ночевал в одном из подъездов, совсем продрог.

Пришлось везти его в музей – не оставлять же бедолагу на улице, когда там мороз под 30.Оказавшись в тепле, песик изучил обстановку. А, когда ему предложили подкрепиться гречкой с мясом (кто-то из сотрудников поделился своим обедом) не отказался. Угостившись и согревшись, хорошенько отоспался. Намучился на холоде, наверное.

- Только по хозяевам все равно тоскует, - говорят в музее. – Видно, потерялся недавно. Глаза и лапы чистенькие, спокойный, даже интеллигентный. Есть кожаный ошейник. Не молодой, на мордочке седые отметины. По своим делам попросился на улицу. Мы сходили погулять. Имя ему не давали. Очень хочется надеяться, что это не понадобится и кто-то ищет нашего найденыша.

Красноярцы, поможем малышу найти хозяев? Посмотрите на него – вдруг у ваших друзей или соседей потерялся друг? Если вы узнали песика, звоните 8 950 408-26-10 (Елена). Давайте совершим новогоднее чудо - вместе!

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