Заберем домой! Нашлись хозяева оставленной в клинике больной ежихи

В Красноярске хозяева узнали о тяжелом диагнозе своей питомицы-ежихи и оставили ее в больнице. Эту пронзительную историю рассказали вчера в клинике «Лимпопо».

Накануне, 25 декабря, на странице сообщества появился пост, история ежихи Буси. В один из дней хозяева обнаружили, чтос ней что-то не в порядке. Привезли в клинику. Там и определили: у животного - новообразования в матке. Пришлось класть в стационар.

- Бусю пролечили, ввели питательные препараты, ей стало лучше, начала есть сама, - делятся врачи. – Но… хозяева отказались от ежихи. На днях Бусю прооперировали. Удалили все новообразования. И после окончательного выздоровления она начнет искать новый дом и семью.

Неужели вот так можно взять и отказаться от беспомощного животного? Звоним в «Лимпопо».

- Буся совсем не бедная, – заявили в клинике. – Как было на самом деле? Ежиху привез на лечение, как мы поняли, друг семьи. Заплатил, она прошла лечение. Забрал и через полчаса…принес обратно. Со словами: «Хозяева отказались». Оставил ежиху у нас, оплатив ее пребывание. Объяснив, что уезжает в командировку. А, когда приедет, возможно, заберет ее себе. И ежиха осталась в клинике.

Но после публикации поста о том, что она будет искать новый дом, с нами связалась хозяйка ежихи. Женщина заверила: произошло недоразумение! Они очень любят питомицу. И на днях обязательно заберут. Тем более что Бусе сделали операцию, она идет на поправку.