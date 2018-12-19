2018-12-19T13:39:18+03:00
Общество

Продукция комбината «Волна» отмечена в конкурсе «100 лучших товаров России»

За производство цветных хризотилцементных кровельных материалов ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») присуждено звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России»
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Фото: ООО «Комбинат «Волна»Фото: ООО «Комбинат «Волна»
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В этом году комбинат представил в номинации «Промышленные товары для населения» два вида изделий собственного производства, предназначенных для обустройства кровель, — хризотилцементный волнистый лист с защитно-декоративным покрытием «Волнаколор» и лист профиля 40/150 уменьшенной толщины без покрытия.

Оценив преимущества данной продукции, эксперты программы «100 лучших товаров России» отметили предприятие званием дипломанта за изготовление листа без покрытия и званием лауреата – за выпуск цветных кровель «Волнаколор».

«Волнаколор» – продукт на основе хризотилцемента, обладающего усиленными базовыми характеристиками. Он не горюч, надежен: гарантированный срок службы с сохранением всех свойств защитно-декоративного покрытия кровельного материала составляет 12 лет, расчетный период – не менее 50 лет. Также он не требует дополнительной гидро- и звукоизоляции, не поддается гниению и коррозии, выглядит ярко и современно.

Продукция комбината «Волна» соответствует европейским стандартам качества. Все изделия предприятия подвергаются тщательному контролю в ходе подготовки сырья, в процессе производства и на стадии готовой продукции. На последнем этапе материалы «Волнаколор» проверяют, в частности, на адгезию (прочность сцепления основы-листа с защитно-декоративным покрытием), морозо- и светостойкость, а также на устойчивость к воздействию воды, морской соли и растворов кислот.

«Включение кровельных изделий в линейку 100 лучших товаров страны не случайно: хризотилцементная продукция нашего предприятия востребована потребителями в разных регионах России и зарубежья, постепенно спрос на нее повышается. Все большее количество людей предпочитает качественный отечественный товар, который прослужит им долгие годы», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Конкурс завершился в декабре торжественным мероприятием, организованным ФГУ «Красноярский центр стандартизации, метрологии и сертификации». На церемонии чествования победителей конкурса награды за производство качественных товаров получил не только комбинат «Волна», но и сотрудница предприятия: контрольному мастеру Галине Черепановой вручен знак «Отличник качества».

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