Проект СГК «Поделись теплом»: Пельмени, картины, опыты и сюрприз от ТЭЦ-1

Проект «Поделись теплом» Сибирская генерирующая компания реализует в Красноярске с 2013 года, именно тогда родилась идея теплых, познавательных встреч с чаепитиями и подарками.

– Энергию от наших станций получают больше 80 процентов красноярцев. Мы чувствуем ответственность за весь город и стремимся уделить внимание, подарить душевное тепло тем, кто в нем особенно нуждается, - рассказывает заместитель директора красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Анастасия Дьякова. - Проект «Поделись теплом» родился шесть лет назад накануне нашего профессионального праздника, Дня энергетика и Нового года. Сегодня проект «живет» круглый год. Шире стал круг участников: это не только красноярцы старшего возраста, но и многодетные семьи - для них традиционно в декабре - целая история новогодних приключений. У нас много помощников и интересных идей, которые мы воплощаем вместе с газетой «Комсомольская правда».

Рассказываем!

Мастер-класс от управдомов

Открылась серия новогодних встреч мастер-классом по лепке пельменей. Приготовление именно этого сибирского блюда объединяет и создает особую атмосферу тепла и доверия. Так и получилось. Наши гости - красноярские управдомы - справились быстро и ловко. Удивили даже повара «Нетипичной пельменной» Екатерину Никитину, которая всегда помогает на мастер-классах, чтобы дело спорилось.

- Моментально все подносы заполнили, красивые пельмени, один к одному.

Еще и меня научили хитростям!

Мастер-класс от управдомовФото: Мария ЛЕНЦ

Это про Светлану Лустову с улицы Парашютной. У нее пельмени авторские, необычной формы, с краями, загнутыми вверх. Объясняет, что так быстрее.

30 пельменей на человека? Пельмень в минуту? Детская задачка!

- У меня бабушка была настоящая искусница в этом деле. Мы жили в сельской местности, у нас были огромные подносы. Бывало, что мы всей семьей делали по 400 пельменей, особенно когда ждали гостей. Оттуда и навык, - вспоминает Ольга Берлизова, председатель совета дома по улице Кольцевая, 3.

За пельменями и беседу вели неспешно, искусно, о работе говорили, о том, как летом дворы преобразили, сколько деревьев и цветов высадили, о планах и, конечно, пользуясь случаем, через «Комсомолку» пригласили жителей на новогодние праздники во дворы. Кстати, управдомы компании «ЖСК» - частые гости проекта «Поделись теплом». Теплые встречи - это возможность пообщаться с ресурсниками в неформальной обстановке, поделиться опытом, обсудить тонкости теплоснабжения в многоквартирном доме.

У каждого лепщика пельменей своя техникаФото: Мария ЛЕНЦ

Рисуем гениальные елки

Семьи Свердловского района энергетики пригласили в «Поздеевку» - художественную школу, где вдохновение витает в воздухе, а рядом с вами всегда Бумажка - так зовут талисман школы, гордую красавицу кошку.

Все 300 участников новогодних встреч «Поделись теплом» получат подаркиФото: Мария ЛЕНЦ

Нашей дружной команде не терпится создать шедевры, и вот мы уже во всеоружии: комбинезоны-фартуки, кисти, краски, палитры и идея - расписать елки в стиле гениев: постимпрессионизм Ван Гога, модерн Климта, абстракции Кандинского.

Спустя полчаса можно открывать галерею. «Картины» получились невероятно талантливые, не хуже оригиналов. У семьи Полянских, например, - с изображением музыкальных инструментов по мотивам кубизма Пабло Пикассо.

Семья ШевыревыхФото: Мария ЛЕНЦ

- Эта тема нам близка. Моя дочь Есения занимается в музыкальной школе, по классу виолончель, участвует в конкурсах, все у нее замечательно получается, а вам спасибо за такую необычную встречу, - поделилась впечатлениями Марина Полянская, мама трех детей.

Горячий чай, вишневые пироги и сладкие подарки - традиционное завершение встреч «Поделись теплом». Прощаемся, обмениваемся телефонами, и кажется, что даже Бумажка немного загрустила, проводив нас до самого порога. До новых встреч!

«Похимичим!»

Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» - друг и партнер Сибирской генерирующей компании, с которым реализуется много интересных проектов, к примеру, познавательная выставка на фестивале «Зеленый» или уникальный образовательный проект «Ученые будущего» для старшеклассников, мы недавно о нем вам рассказывали.

Эксперименты в Ньютон паркеФото: Мария ЛЕНЦ

Новогодняя программа «Ньютон парка» создает настроение с первых минут, и наша компания - семь многодетных семей Советского района - убедилась в этом моментально. Раз, два, три - готово! Все участники мастер-класса, где были даже четырехлетки, сделали для своих домашних елок снежинки со светодиодным выключателем. А дальше - настоящее научное шоу. Огонь, дым, жидкий азот, бенгальские огни, петарды, взрывы и взрывы смеха в том числе - все эти «фокусы» проходили под писк малышей и восторженные «вау» подростков.

За чаепитием и пирогами делимся впечатлениями.

Семья ПолянскихФото: Мария ЛЕНЦ

- Понравилось абсолютно все. И мастер-класс, я сама не ожидала, что сделаю такую игрушку, и опыты, нам бы такие на уроки химии, - выносит предложение Алена Власова, десятиклассница из школы №144.

- Спасибо вам огромное, - благодарит Ирина Шевырева, мама трех дочерей. - Дети в восторге, и я получила от вечера огромное удовольствие. Как здорово, что вы есть.

«Седьмая отметка» в гостях у ветеранов

Для ветеранов из дома-интерната №1 энергетикам хотелось придумать что-то особенное. Ведь именно здесь несколько лет назад и родился проект «Поделись теплом». Тогда совет молодежи организовал коллектив, собрали много-много подарков, подписали открытки и пришли в гости впервые. Сюрприз получился и в этот раз. В интернат с концертом приехала группа «7 отметка» Красноярской ТЭЦ-1. Звезды на сцене, в обычной жизни они работники теплоэлектростанции: инженеры, машинист крана, мастер участка,

«7 отметка» Красноярской ТЭЦ-1 в гостях у ветеранов: Александр Вахрушев, Алексей Школьник, Егор Панов, Лев Данилин, Екатерина Абросимова, Татьяна ШарафутдиноваФото: Мария ЛЕНЦ

Коллектив существует много лет, выступает и на концертах энергетиков, и на благотворительных мероприятиях. Для ветеранов музыканты специально подобрали репертуар: все песни знакомые, веселые, чтобы и хлопать можно было в такт, и пританцовывать. Что многие и делали.

После хита «Капитан, капитан, улыбнитесь» стало ясно, что на концерте будет не тепло, а жарко!

- Сегодня была особенная атмосфера, зал удивительно теплый, обратную связь получили замечательную, - не скрывают эмоций музыканты. - Зовите еще!

И ничего удивительного: тепло, которое отдаем, возвращается вдвойне.

- Очень нам все понравилось, приезжайте почаще! - благодарит нас Галина Румянцева. Ее соседка Тамара Мережко добавляет:

Настоящие шедевры от маленьких художниковФото: Мария ЛЕНЦ

- Спасибо вам за песни нашей молодости. На душе так радостно стало.

- Суперский концерт! - резюмирует Василий Безъязыков.

И, кстати, у Василия Васильевича вчера был день рождения, мы его искренне поздравляем и желаем здоровья!

Организаторы проекта «Поделись теплом» благодарят всех, кто принимал нас, за помощь в организации управления социальных защит населения Советского и Свердловского районов администрации Красноярска. А «Поделись теплом» продолжается. В «толстушке» 26 декабря мы расскажем о новых теплых встречах.

Подпись к фото: «7 отметка» Красноярской ТЭЦ-1 в гостях у ветеранов: Александр Вахрушев, Алексей Школьник, Егор Панов, Лев Данилин, Екатерина Абросимова, Татьяна Шарафутдинова.