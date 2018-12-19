«Из всей группы – только 6 развитых, 80% – середнячки, остальные ковыряются в носу»: откровения воспитательницы детского сада

Манная каша и поделки из шишек, утренники и первые симпатии… Детсадовская жизнь, она такая. Скажете, плавали – знаем? Как оказалось, ничего подобного. Об изнанке профессии (и не только) согласился рассказать «КП» воспитатель одного из детсадов Красноярска.

«Тут своя жись»

Как я попала в детсад? Окончила колледж, какое-то время подвизалась продажником. Потом надоело. Ушла в пустоту, муж работал, могла себе позволить, хоть и ненадолго. И тут узнала: в садик неподалеку от дома требуется воспитатель. Как подтолкнуло что-то – с детьми всегда ладила хорошо. Да и захотелось себя попробовать. Прижилась довольно быстро. Посчитала – лет 7 уже прошло.

Что меня поражает? Нынче такие дети, которые не умеют ничего вообще. У меня группа – почти 30 человек, некоторым по 5 лет. Развитых только человек 6. С ними занимаются, водят в кружки. Еще процентов 80 - середнячки. И оставшиеся – только в носу ковыряются. Что бы я ни делала, слышат меня только первые. Кстати, все «звездочки» - девочки.

Сандалии, не ссорьтесь!

То, что говорят на педсоветах – ерунда. Главное, вывести ребенка ближе к норме хотя бы к концу детсада. Чтобы мог сам поесть, причесаться и так далее.

Потому что лично мы год (!) учились мыть руки после туалета. Или такой случай. Ребенку пять лет, а он до сих пор сандалии неправильно надевает. Говорю: «Присядь, переобуйся, у тебя ножки в разные стороны смотрят. Сандалии поссорились, давай-ка их помирим». Снимает, пыхтит, меняет. В конце концов, все равно обувается не так. И с чувством исполненного долга удаляется.

«Дети очень вдохновляют. Особенно когда видишь, как они все впитывают, усваивают материал»Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти всему, что умеют наши дети, их научили в садике. Ты можешь иметь два высших образования и не объяснить ребенку, что в 4 года колготки нужно надевать самому.

Быть немножко ребенком

Как я учу детей? И практическими упражнениями, и ситуативными разговорами. Например, беру куклу, иду с ней, припеваю: «Машенька пойдет гулять, ура!». (Чтобы детей завлечь, надо самой быть немножко ребенком.) Они за мной гуськом.

– Машенька, будем одеваться. А вы, дети, хотите погулять? Давайте, как Маша, собираться. Что сначала?

Еще одна ситуация. Кукла пописала. Спрашиваю у детей: что ей надо сделать? Правильно, одеться! А то некоторые до сих пор без трусов из туалета выходят. Кто-то вообще «на брудершафт» писает. Встанут напротив, обсикают друг друга.

Лягушек не трогать

Вообще дети очень вдохновляют. Особенно когда видишь, как они все впитывают, усваивают материал. А как им интересно делать взрослые дела! Тут родителям говорю: приносим продукты для винегрета (чищеные), разделочную доску, пластиковый ножик, фартук. И мы в группе накрошили вот такой тазик винегрета – за 15 минут. Причем дети работали о-о-чень аккуратно. И в обед все смели так, будто не ели ничего вкусней.

На выходных родители шлют мне фотки в вайбер: Вика опять винегрет готовит. - А наш решил оливье покрошить, вы представляете!

… Еще мы с младшей группы заучили: нельзя вредить живому. Все оставляем, как есть. Вот гуляем на улице. Подбегает Алена: «Ольга Петровна, Митя подошел к муравью, хотел задавить! А я ему сказала: нельзя, все в природе циклично. Здесь задавишь бабочку, а где-то умрет медведь!».

Вы знаете, что лягушек нельзя трогать? Наше прикосновение для них ожог. Мои дети это слышат в первый раз, им интересно. А для родителей опять откровение: да ну?!

Да хоть бы и видеослежка

Раньше слово педагога что-то значило. А теперь ты нянька, обслуживающий персонал. Какое у нас отношения к педагогу? «Скажи спасибо, что я тебе ребенка доверила!».

Я не против систем видеонаблюдения. Пусть бы установили, но заведующая не хочет. А было бы хорошо, чтобы родители знали, чем занимаются их дети. Иногда так и хочется сказать: «Видели, что сегодня произошло? Ваш ребенок бьет других. Я ему три раза сказала, даже наказала, он отдельно посидел на стульчике, пока мы хоровод водили».

Зеленка против «плохих» слов

Как я наказываю детей? В детсаду они могут, например, пообзываться. Матерные слова говорят редко, чаще что-то вроде «Ты какашка!».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда слышу такое, реагирую сразу: «О, ты говоришь грязные слова. Наверное, у тебя язык грязный. Может, надо зеленкой помазать? Вот у меня есть зеленый маркер. Сейчас нарисую тебе на языке, чтобы все знали, что он грязный. И чтобы с тобой никто не играл». Понятно, язык никто не мажет. Но ребенок рот – раз – и закрыл!

Мне тут одна мамочка рассказала: дети стали материться. Так она сама им выдала по куску мыла: «Моем языки». Как бабка отшептала – теперь мы плохие слова не говорим.

Максимум – шлепок по заду

У каждого воспитателя бывает такое, когда его все достало. Но максимум, что он может себе позволить, - дать ребенку шлепок по мягкому месту. Ле-гонь-ко!

Посадить, выговаривать: «Зачем ты взял эту палку и в глаза другому тычешь? Тебе 5 лет, ты до сих пор не можешь понять, что нельзя бить детей?»

Ты понимаешь: если сейчас не шлепнешь его, тебя потом посадят. И ты не объяснишь, что сколько раз говорила родителям: научите детей, чтобы никаких драк, палок, твердых предметов… Вряд ли кто-то из воспитателей пришел бы и стал целенаправленно бить детей.

Стукнуть проще

А почему дети, бывает, друг друга бьют? Речь не развита, не умеют договариваться. У меня даже есть такая игра «Скажи, что ты чувствуешь». Но мальчик не может проговорить: «Я обиделся, потому что не дали игрушку». Ему проще стукнуть.

В семье с детьми мало говорят. У мамы ко мне один вопрос: «А что Ира ела?!». Раз-другой-третий спросила, я не выдержала: «Вас ничего больше не интересует? Она нормально ест, а у ребенка пяти лет можно спросить, и он вам по полной должен ответить: что ел на завтрак, обед и полдник. Что понравилось, а что нет и почему». С тех пор мама не спрашивает ничего. Заходит: «Здрасьте!», и все. А Ира как сидела молчком, так и сидит.

Да что родители. Дети в 7 лет не всегда знают, кто это – дедушка и бабушка. У кого-то они далеко, а есть и такие, которые против, чтобы их называли дедушкой и бабушкой. - Я Таня, а не баба Таня! – молодятся.

Дома дарите хоть «Лексус»

Признаю, иногда пытаюсь воспитывать родителей. Но часто вижу пустые глаза. Просишь в чате прислать фото ребенка с мамой, сделать книжку-малышку. Выполнят. Те же шесть семей из тридцати.

Так что мне даже загадывать не надо, сколько призов покупать. А родители будут потом в вайбере разбираться: почему моему ничего не подарили? – Потому что вы для этого ничего не сделали, - у меня с ними разговор короткий.

Кстати, перед всеми праздниками в родительском чате всегда баталии: что дарить?! Я настаиваю: «Хоть Лексус, но дома. А в садике подарки должны быть одинаковые, чтобы никого не обижать. Будьте взрослыми, договоритесь».

Одна предложила прикольную вещь – игру-развивайку. Какое там! Пошло-поехало. Давайте по набору киндеров купим. Дались им эти конфеты. Конечно, проще принести кулек от Деда Мороза: на, ешь. Ко мне не лезь! А этот сладкий подарок ни к чему, кроме кариеса, не ведет. Отдал – и пошел по делам. А кто будет заниматься с ребенком?

Два рулончика на месяц

Мы должны работать: с 7 до 19. На одной группе я и сменщица – каждая по шесть. Случалось, выходила и по две смены. Не платили никогда – заведующая не любит, когда деньги проходят мимо нее.

Сейчас уравниловка. Воспитателям повысили зэпэ. Минималка должна быть 19 тысяч 10 рублей. И неважно, есть ли у тебя опыт, какая категория. Я могу весь месяц участвовать в утренниках, а напарница не будет делать ничего. Зарплата та же.

И последнее – про снабжение, как без него. В месяц нам дают четыре кусочка мыла и два рулона туалетной бумаги. Это на группу из 30 человек! Бумага уходит за три дня. Причем самая дешевая, Набережные Челны. Мыла хватает максимум на полторы недели. А дальше? Просить давать ребенку с собой рулон туалетной бумаги нельзя. Это называется коррупция. Так что скидываться приходится родителям. Кто поумнее, покупает и приносит сам, без напоминания.